У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара

Волинянин намагався відкупитися від поліцейських за керування у стані сп’яніння.Так, 1 лютого, патрульні поліцейські на вулиці Незалежності у Ковелі за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили Hyundai під керуванням 43-річного місцевого жителя. Водій зупинився на пішохідному переході, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Візуально було видно, що керманич знаходиться у стані алкогольного сп’яніння, однак останній тричі відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові.Щоб уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння, водій надав поліцейським хабара – 10 тис. грн.На місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн. до 68 тис. грн., обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.