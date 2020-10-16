У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара
Сьогодні, 10:41
Волинянин намагався відкупитися від поліцейських за керування у стані сп’яніння.
Так, 1 лютого, патрульні поліцейські на вулиці Незалежності у Ковелі за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили Hyundai під керуванням 43-річного місцевого жителя. Водій зупинився на пішохідному переході, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Візуально було видно, що керманич знаходиться у стані алкогольного сп’яніння, однак останній тричі відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові.
Щоб уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння, водій надав поліцейським хабара – 10 тис. грн.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн. до 68 тис. грн., обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.
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Так, 1 лютого, патрульні поліцейські на вулиці Незалежності у Ковелі за порушення правил безпеки дорожнього руху зупинили Hyundai під керуванням 43-річного місцевого жителя. Водій зупинився на пішохідному переході, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Візуально було видно, що керманич знаходиться у стані алкогольного сп’яніння, однак останній тричі відмовився пройти тест на вміст алкоголю в крові.
Щоб уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння, водій надав поліцейським хабара – 10 тис. грн.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн. до 68 тис. грн., обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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