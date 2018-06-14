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Поліція розшукує 31-річного волинянина, який зник ще у жовтні минулого року

Поліція розшукує 31-річного волинянина, який зник ще у жовтні минулого року
Поліція розшукує зниклого 31-річного Куренчука Василя Петровича, жителя міста Рожище.

Інформують, що чоловік 28 жовтня 2020 пішов із дому та місце перебування його невідоме. Зв'язок відсутній. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.

Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за телефонами: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52, або 102.


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Теги: розшук, чоловік, Рожище
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