Поліція розшукує 31-річного волинянина, який зник ще у жовтні минулого року
Сьогодні, 11:04
Поліція розшукує зниклого 31-річного Куренчука Василя Петровича, жителя міста Рожище.
Інформують, що чоловік 28 жовтня 2020 пішов із дому та місце перебування його невідоме. Зв'язок відсутній. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за телефонами: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52, або 102.
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Інформують, що чоловік 28 жовтня 2020 пішов із дому та місце перебування його невідоме. Зв'язок відсутній. Може перебувати у місті Львів, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Прикмети: худорлявий, зріст 165-170 см, волосся темне, брови прямі, очі темні, губи тонкі.
Поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка повідомити поліцію за телефонами: (03368) 2-16-02, тел. 0685844011 (03368) 2-11-52, або 102.
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