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У Луцьку в квартирі під час пожежі загинула 90-річна жінка

У Луцьку в квартирі під час пожежі загинула 90-річна жінка
У Луцьку в пожежі, що трапилась в 4-поверховому будинку на проспекті Грушевського, загинула 90-річна пенсіонерка.

Про це інформує УДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що вогонь пошкодив стіл і стілець, на місці пожежі виявили тіло власниці квартири, 1930 року народження.

Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власниці.

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Теги: пожежа, Луцьк, тіло, квартира
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