У Луцьку в квартирі під час пожежі загинула 90-річна жінка





Про це інформує УДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що вогонь пошкодив стіл і стілець, на місці пожежі виявили тіло власниці квартири, 1930 року народження.



Пожежно-рятувальні підрозділи не викликалися. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем власниці.

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