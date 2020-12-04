Через аварію декілька будинків у Луцьку – без тепла та гарячої води
Сьогодні, 11:22
У Луцьку 20 житлових будинків залишилися без опалення та гарячої води через аварію на тепловій мережі.
Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Зазначають, у зв'язку з витоком на куті повороту проспектів Молоді - Соборності з 09:00 2 лютого тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 19-б та просп. Соборності, 20-д.
Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 19-б є житлові будинки на просп. Соборності, 13, 13-а, 13-б, 15, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 25. Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 20-д є житлові будинки на просп. Соборності, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20.
Фахівці обіцяють відновити послугу сьогодні впродовж дня.
Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".
Зазначають, у зв'язку з витоком на куті повороту проспектів Молоді - Соборності з 09:00 2 лютого тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 19-б та просп. Соборності, 20-д.
Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 19-б є житлові будинки на просп. Соборності, 13, 13-а, 13-б, 15, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 25. Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 20-д є житлові будинки на просп. Соборності, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20.
Фахівці обіцяють відновити послугу сьогодні впродовж дня.
Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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