вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через аварію декілька будинків у Луцьку – без тепла та гарячої води

Через аварію декілька будинків у Луцьку – без тепла та гарячої води
У Луцьку 20 житлових будинків залишилися без опалення та гарячої води через аварію на тепловій мережі.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Зазначають, у зв'язку з витоком на куті повороту проспектів Молоді - Соборності з 09:00 2 лютого тимчасово припинили надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання від центральних теплових пунктів на просп. Соборності, 19-б та просп. Соборності, 20-д.

Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 19-б є житлові будинки на просп. Соборності, 13, 13-а, 13-б, 15, 17, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 25. Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 20-д є житлові будинки на просп. Соборності, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, вул. Кравчука, 16, 18, 20.

Фахівці обіцяють відновити послугу сьогодні впродовж дня.

Просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, опалення, гаряча вода, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чим багатий новий помічник Ігоря Поліщука. ДЕКЛАРАЦІЯ
Сьогодні, 11:40
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 99
Сьогодні, 11:28
Через аварію декілька будинків у Луцьку – без тепла та гарячої води
Сьогодні, 11:22
У Луцьку в квартирі під час пожежі загинула 90-річна жінка
Сьогодні, 11:14
Серед поля у 13-градусний мороз на Волині знайшли і врятували чоловіка
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення У Луцьку декілька вулиць залишились без гарячої води і опалення
28 січень, 12:05
У Луцьку мешканці чотирьох будинків – без тепла У Луцьку мешканці чотирьох будинків – без тепла
07 січень, 13:00
Частина лучан залишилась без опалення і гарячої води Частина лучан залишилась без опалення і гарячої води
04 січень, 10:09
Деякі будинки на низці луцьких вулиць – без опалення та гарячої води Деякі будинки на низці луцьких вулиць – без опалення та гарячої води
04 грудень, 2020, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директор приватного підприємства заволодів 700 тисячами гривень бюджетних коштів на будівництві у Княгининку
Сьогодні, 12:27
 0
Зеленський призначив стипендії видатним діячам з Волині
Сьогодні, 12:17
 0
Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів
Сьогодні, 12:07
 0
Волиняни чекають автобуси на морозі через те, що автостанція на працює. ВІДЕО
Сьогодні, 12:03
 0
У Запоріжжі маршрутка влетіла у стовп: травмувалися 14 пасажирів. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8