У Запоріжжі маршрутка влетіла у стовп: травмувалися 14 пасажирів. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Запоріжжі на вулиці Бородінській маршрутка в'їхала у стовп. В результаті зіткнення травмувалися 14 пасажирів.
Аварія трапилась 1 лютого о 19:30, - інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.
На місце події негайно виїхали співробітники відділення розслідування злочинів у сфері транспорту, інспектор-криміналіст, співробітники ДСНС та медики.
Працівники поліції встановили, що водій автобусу Mercedes-Benz 412D 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, під час руху по проїзній частині вулиці Бородінської у місті Запоріжжі, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на електроопору.
Внаслідок аварії 14 пасажирів автобусу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні. Після надання медичної допомоги 13 з них відпустили додому.
Водій з місця аварії втік. Наразі вживають заходи щодо встановлення його місцезнаходження.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Аварія трапилась 1 лютого о 19:30, - інформує відділ комунікації поліції Запорізької області.
На місце події негайно виїхали співробітники відділення розслідування злочинів у сфері транспорту, інспектор-криміналіст, співробітники ДСНС та медики.
Працівники поліції встановили, що водій автобусу Mercedes-Benz 412D 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення, під час руху по проїзній частині вулиці Бородінської у місті Запоріжжі, виїхав за межі проїзної частини та наїхав на електроопору.
Внаслідок аварії 14 пасажирів автобусу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до міської лікарні. Після надання медичної допомоги 13 з них відпустили додому.
Водій з місця аварії втік. Наразі вживають заходи щодо встановлення його місцезнаходження.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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