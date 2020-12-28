Де на Волині будуть відключати світло 3 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-396
Чистка траси 9:00-17:00 водогін с. Нехворощ
2. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-258
Чистка траси 9:00-17:00 с. Рогожани
3. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-258
Чистка траси 9:00-17:00 с. Рогожани
4. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-290
монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 м. Володимир пров. Винниченка, вул. Лисенка, Івана Багряного, Соломії Крушельницької
5. ПЛ-0.4 Л-17 ТП-290
монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 контора держлісгоспу, м-н "Вацак"
м. Володимир вул. Ковельська 181, 122А кв 10, 126
6. ПЛ-0.4 Л-18 ТП-290
монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 м. Володимир вул. Виговського, Федорова, Чорновола, Шахтарська, Олійника, Старицького, Ковельська 110
7. ПЛ-10 Л-05-02
реконструкція ПЛ-10 10:00-17:00 с. Заріччя бригада "Агросвіт", станція катодного захисту
Горохівський район
1. 9:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Новий Зборишів
Церква с.Новий Зборишів
с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова.
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
ФОП Юзефович с.Морозовичі (Волиця) вул.Північна Зелена Крайня Л.Українки Світла
2 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-74 10.00-16.00 ФОП Хомяк с/рада адмінбудинок с.Завидів вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон).
с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-76 09:00 - 17:00 Бібліотека, сільська рада, церква ЄХБ. с. Осівці, вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул. Тарасівка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 13:00 - 16:00 ФОП Чмух Василь Васильович (торговий павільйон №1) с. Воєгоща, вул. Зарічна, пров. Миру.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-323 10:00 - 13:00 Відсутні с. Воєгоща, вул. Бреська
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 09:00 - 17:00 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room). м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково)
6. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-202 09:00 - 14:00 Відсутні с. Брониця, вул. Молодіжна,
вул. Зелена, вул. Запільська (частково).
7. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-202 13:00 - 17:00 Відсутні с. Брониця, вул. Запільська, вул.Восьмого Березня.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Озеро – клуб, медпункт, церква
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Лук"янов В.О. - магазин
ФОП Демчук А.В.- магазин с. Озеро
вул. Затишна,
вул. Дачна,
вул. Відродження
вул. Набережна
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-62 8:30-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,
вул.Комсомольська,17-22,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-64 8:30-17:00 с. Хорлупи - ФГ "Козацьке" - бригада
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-42 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - господарське приміщення с.Карпилівка
вул.Незалежності,
вул.Сонячна,
вул.Л.Українки,
вул.Підлісна,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Тиверців буд.12-32,
вул.Шопена,
6. ПЛ10 кВ Л70-03 частково
Л99-02 10:00-16:00 Омельчук М.М. - майстерня
Павлик Н.І. - магазин
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.
ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. - магазин
ФОП Залевський В.О. - цех
ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с. Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
7. ПЛ0,4 кВ від щТП-480 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Воровського,буд.1-71,
пров. Воровського
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СФ Г"Мислина"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОПЧернова З.К
ФОП Мулярчук В.І
ТзОВ "Марія
Ковельське РЖКП №2
ФОП Савич В.С м.Ковель, вул.Ватутіна
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-76 9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Битень
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП-6
9:00-17:00 Дрозднівська сільська рада
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Свято-Михайлівська громада УПЦ с.Дроздні
4. 9:00-17:00
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська рада
Тойкутська сільська рада
С ТзОВ ім. "Ватутіна"
ФО Кримчук В.С
ФОП Бойчук С.В
ФО Кримчук В.С
ФОП Галаша Т.І
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська релігійна громада УПЦ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ПАТ "Укртелеком"
Волинська філія
Релігійна громада церкви християн Віри
Євангельської п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М
ФГ "Несухоїжі"
Церква "Воскресіння євангелістських
християн-баптистів"
ФОП Авельчук Л.В
ТзОВ "РЕДРОК"
ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П
ФОП Авельчук С.П
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Тойкутська сільська рада
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
ТзОВ "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М
ФО Оліферович В.С
ТзОВ «Верба-ВВ»
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Любче
с.Заріччя
с.Воля
с.Тойкут
с.Дубове
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця вул.Луцька і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі
місто Луцьк
1.. 09:00-17:00
Управління освіти
Хесед Ошер
Котельня «БК»
Стоматкабінет
Укрсиббанк вв-2 вул. Б.Хмельницького 2,6, 9-17
2.09:00-17:00
М-н «Пано»
«Волиньвторсировина»
Заготконтора споживспілки
Кафе «Корчма»
Ресторан «Курінь»
«Транзит»
Пошта З/Д Вокзалу
ТзОВ «УМПП-Центр»
Котельня
Аптека №78
Аптека «Волиньфарм»
М-н «Нашкрай»
Укрмашпромпроект
Гідроспецавтотранс
ДитСад №29 вул. Перемогі 23,25,25а,
вул. Привокзальна 2,4,6,
вул. Грушевського 26,28,
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-277 9:00 - 18:00 с.Олеськ
2. ПЛ-10 Л26-05 від ПС-26 до ЛР-333
(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС", житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
3. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171
(ТП 194.548.543. 261.262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна
с.Омеляне.Підманево
4. ПЛ-0.4 КТП-426 9:00-18:00 с.Нудиже
5. ПЛ-04 КТП-304 9:00-18:00 Пілорама с.Запілля
с.Запілля
Любешівський район
1. КТП-218 10:00 до 17:00 Адмінприміщення бірківського старостинського округу, магазини, відділення Укрпошти, дитячий садок с. Бірки вул.Незалежності
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Вацик В.В. (магазин)
с. Серхів
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. КТП-246 10:00-16:00
х. Боровеньки, х. Їлиця (с.Самари)
2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2
від ТП-163 10:00-16:30 с. Почапи
3. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2; Л-3
від ТП-172 9:30-16:00 частково смт. Ратне (р-н «Пасаж») вул.: Центральна, Кузьміна, Будівельників, Квітнева
4. ПЛ-10 кВ Л 66-05 9:30-12:30 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА" с. Комарове;
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАТНЕАГРОБУД":
Свердловина Ратне;
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: КТП-187 Комарове (насосна);
ТзОВ "Базальт": смт. Ратне;
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області:
СШ Корпус с. Комарове, СШ Котельня с. Комарове, СШ Свердловина с. Комарове;
РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА:
Очисні споруди смт. Ратне;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАТНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД":
Артсвердлов смт. Ратне;
Клуб с. Комарове;
Православна Церква с. Комарове;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА": с. Комарове;
ФОП Лук'янюк Володимир Григорович: Магазин с. Комарове;
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: смт. Ратне;
ФАП с. Комарове;
ФОП Глушко Анатолій Андрійович: Торг. павільйон с. Комарове;
ФОП Олексюк Яків Миколайович: Майстерня смт. Ратне, Побутовий корпус смт. Ратне;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":
ГРС смт.Ратне КТП-289, СКЗ смт. Ратне КТП-267; частково с. Комарове та смт. Ратне вул.: Б. Хмельницького, Шевченка
5. ПЛ-04 кВ Л-3
від ТП-43 12:30-17:00 УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: смт. Ратне;
ФОП Олексюк Яків Миколайович: Майстерня смт. Ратне, Побутовий корпус смт. Ратне; частково смт. Ратне
вул.: Б. Хмельницького, Шевченка
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-427 9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2. КТП 104 9:00-17:00 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Волинська філія Радіорелейна станція с.Топільно
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
9. КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л13-03 до ЛР-122. 10:00-17:00 Магазин Імпреза с Буцинь вул: 8 Березня, Партизанська, Федорова.
2. КТП-184 Л-2 10:0017:00 смт Стара Вижівка вул: Польова, Колгоспна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-73 10:00-16:30 Туличівська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Літин
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 Л-1 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Відють
3. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-307 Л-2 11:00-15:00 ФОП Дяк С.В.- торг. павільйон с.м.т.Турійськ вул. Мисливська
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-396
Чистка траси 9:00-17:00 водогін с. Нехворощ
2. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-258
Чистка траси 9:00-17:00 с. Рогожани
3. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-258
Чистка траси 9:00-17:00 с. Рогожани
4. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-290
монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 м. Володимир пров. Винниченка, вул. Лисенка, Івана Багряного, Соломії Крушельницької
5. ПЛ-0.4 Л-17 ТП-290
монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 контора держлісгоспу, м-н "Вацак"
м. Володимир вул. Ковельська 181, 122А кв 10, 126
6. ПЛ-0.4 Л-18 ТП-290
монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 м. Володимир вул. Виговського, Федорова, Чорновола, Шахтарська, Олійника, Старицького, Ковельська 110
7. ПЛ-10 Л-05-02
реконструкція ПЛ-10 10:00-17:00 с. Заріччя бригада "Агросвіт", станція катодного захисту
Горохівський район
1. 9:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Новий Зборишів
Церква с.Новий Зборишів
с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова.
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
ФОП Юзефович с.Морозовичі (Волиця) вул.Північна Зелена Крайня Л.Українки Світла
2 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-74 10.00-16.00 ФОП Хомяк с/рада адмінбудинок с.Завидів вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон).
с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-76 09:00 - 17:00 Бібліотека, сільська рада, церква ЄХБ. с. Осівці, вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул. Тарасівка.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 13:00 - 16:00 ФОП Чмух Василь Васильович (торговий павільйон №1) с. Воєгоща, вул. Зарічна, пров. Миру.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-323 10:00 - 13:00 Відсутні с. Воєгоща, вул. Бреська
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 09:00 - 17:00 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room). м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково)
6. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-202 09:00 - 14:00 Відсутні с. Брониця, вул. Молодіжна,
вул. Зелена, вул. Запільська (частково).
7. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-202 13:00 - 17:00 Відсутні с. Брониця, вул. Запільська, вул.Восьмого Березня.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Озеро – клуб, медпункт, церква
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Лук"янов В.О. - магазин
ФОП Демчук А.В.- магазин с. Озеро
вул. Затишна,
вул. Дачна,
вул. Відродження
вул. Набережна
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-62 8:30-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,
вул.Комсомольська,17-22,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-64 8:30-17:00 с. Хорлупи - ФГ "Козацьке" - бригада
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-42 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - господарське приміщення с.Карпилівка
вул.Незалежності,
вул.Сонячна,
вул.Л.Українки,
вул.Підлісна,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Тиверців буд.12-32,
вул.Шопена,
6. ПЛ10 кВ Л70-03 частково
Л99-02 10:00-16:00 Омельчук М.М. - майстерня
Павлик Н.І. - магазин
ТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цех
Ківерцівський РМКСКГ - база
ФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщення
ФОП Хамулка – В.Я.
ТзОВ СЕКА
ФОП Чвир Є.Р. - магазин
ФОП Залевський В.О. - цех
ФОП Кудиско А.А. - магазин
Дорошкевич Л.О. - телятник
СГПП `Правда` - ферма с. Звози
с. Бодячів
с. Конопелька
с. Човниця – вул.Лугова
с. Дідовичі
с. Заброди
с. Сокиричі - вул.Шкільна,
вул.Набережна,
вул.Зелена,
7. ПЛ0,4 кВ від щТП-480 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Воровського,буд.1-71,
пров. Воровського
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СФ Г"Мислина"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОПЧернова З.К
ФОП Мулярчук В.І
ТзОВ "Марія
Ковельське РЖКП №2
ФОП Савич В.С м.Ковель, вул.Ватутіна
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-76 9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Битень
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП-6
9:00-17:00 Дрозднівська сільська рада
ТзОВ "ВКП " Каскад "
Свято-Михайлівська громада УПЦ с.Дроздні
4. 9:00-17:00
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська рада
Тойкутська сільська рада
С ТзОВ ім. "Ватутіна"
ФО Кримчук В.С
ФОП Бойчук С.В
ФО Кримчук В.С
ФОП Галаша Т.І
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська релігійна громада УПЦ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ПАТ "Укртелеком"
Волинська філія
Релігійна громада церкви християн Віри
Євангельської п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М
ФГ "Несухоїжі"
Церква "Воскресіння євангелістських
християн-баптистів"
ФОП Авельчук Л.В
ТзОВ "РЕДРОК"
ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П
ФОП Авельчук С.П
ФО Байчук Г.І.
ТзОВ "Еко-Тара"
Тойкутська сільська рада
ФО Бойчук О.П.
Ковельське СЛАТ "Тур"
ТзОВ "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М
ФО Оліферович В.С
ТзОВ «Верба-ВВ»
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Любче
с.Заріччя
с.Воля
с.Тойкут
с.Дубове
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця вул.Луцька і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі
місто Луцьк
1.. 09:00-17:00
Управління освіти
Хесед Ошер
Котельня «БК»
Стоматкабінет
Укрсиббанк вв-2 вул. Б.Хмельницького 2,6, 9-17
2.09:00-17:00
М-н «Пано»
«Волиньвторсировина»
Заготконтора споживспілки
Кафе «Корчма»
Ресторан «Курінь»
«Транзит»
Пошта З/Д Вокзалу
ТзОВ «УМПП-Центр»
Котельня
Аптека №78
Аптека «Волиньфарм»
М-н «Нашкрай»
Укрмашпромпроект
Гідроспецавтотранс
ДитСад №29 вул. Перемогі 23,25,25а,
вул. Привокзальна 2,4,6,
вул. Грушевського 26,28,
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-277 9:00 - 18:00 с.Олеськ
2. ПЛ-10 Л26-05 від ПС-26 до ЛР-333
(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС", житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
3. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171
(ТП 194.548.543. 261.262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна
с.Омеляне.Підманево
4. ПЛ-0.4 КТП-426 9:00-18:00 с.Нудиже
5. ПЛ-04 КТП-304 9:00-18:00 Пілорама с.Запілля
с.Запілля
Любешівський район
1. КТП-218 10:00 до 17:00 Адмінприміщення бірківського старостинського округу, магазини, відділення Укрпошти, дитячий садок с. Бірки вул.Незалежності
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Вацик В.В. (магазин)
с. Серхів
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. КТП-246 10:00-16:00
х. Боровеньки, х. Їлиця (с.Самари)
2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2
від ТП-163 10:00-16:30 с. Почапи
3. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2; Л-3
від ТП-172 9:30-16:00 частково смт. Ратне (р-н «Пасаж») вул.: Центральна, Кузьміна, Будівельників, Квітнева
4. ПЛ-10 кВ Л 66-05 9:30-12:30 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА" с. Комарове;
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАТНЕАГРОБУД":
Свердловина Ратне;
РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: КТП-187 Комарове (насосна);
ТзОВ "Базальт": смт. Ратне;
Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області:
СШ Корпус с. Комарове, СШ Котельня с. Комарове, СШ Свердловина с. Комарове;
РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА:
Очисні споруди смт. Ратне;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАТНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД":
Артсвердлов смт. Ратне;
Клуб с. Комарове;
Православна Церква с. Комарове;
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА": с. Комарове;
ФОП Лук'янюк Володимир Григорович: Магазин с. Комарове;
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: смт. Ратне;
ФАП с. Комарове;
ФОП Глушко Анатолій Андрійович: Торг. павільйон с. Комарове;
ФОП Олексюк Яків Миколайович: Майстерня смт. Ратне, Побутовий корпус смт. Ратне;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":
ГРС смт.Ратне КТП-289, СКЗ смт. Ратне КТП-267; частково с. Комарове та смт. Ратне вул.: Б. Хмельницького, Шевченка
5. ПЛ-04 кВ Л-3
від ТП-43 12:30-17:00 УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: смт. Ратне;
ФОП Олексюк Яків Миколайович: Майстерня смт. Ратне, Побутовий корпус смт. Ратне; частково смт. Ратне
вул.: Б. Хмельницького, Шевченка
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-427 9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2. КТП 104 9:00-17:00 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Волинська філія Радіорелейна станція с.Топільно
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
9. КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л13-03 до ЛР-122. 10:00-17:00 Магазин Імпреза с Буцинь вул: 8 Березня, Партизанська, Федорова.
2. КТП-184 Л-2 10:0017:00 смт Стара Вижівка вул: Польова, Колгоспна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-73 10:00-16:30 Туличівська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Літин
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-114 Л-1 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Відють
3. ПЛ-0,4кВ
ЩТП-307 Л-2 11:00-15:00 ФОП Дяк С.В.- торг. павільйон с.м.т.Турійськ вул. Мисливська
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