Де на Волині будуть відключати світло 3 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 3 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-396Чистка траси 9:00-17:00 водогін с. Нехворощ2. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-258Чистка траси 9:00-17:00 с. Рогожани3. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-258Чистка траси 9:00-17:00 с. Рогожани4. ПЛ-0.4 Л-1 ТП-290монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 м. Володимир пров. Винниченка, вул. Лисенка, Івана Багряного, Соломії Крушельницької5. ПЛ-0.4 Л-17 ТП-290монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 контора держлісгоспу, м-н "Вацак"м. Володимир вул. Ковельська 181, 122А кв 10, 1266. ПЛ-0.4 Л-18 ТП-290монтаж заземлюючих пристроїв 9:00-17:00 м. Володимир вул. Виговського, Федорова, Чорновола, Шахтарська, Олійника, Старицького, Ковельська 1107. ПЛ-10 Л-05-02реконструкція ПЛ-10 10:00-17:00 с. Заріччя бригада "Агросвіт", станція катодного захисту1. 9:00-17:00КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Новий ЗборишівЦерква с.Новий Зборишівс. Новий Зборишів:вул. Ставкова.1. 9.30-16.30ФОП Юзефович с.Морозовичі (Волиця) вул.Північна Зелена Крайня Л.Українки Світла2 ПЛ-04кв Л-3 від КТП-74 10.00-16.00 ФОП Хомяк с/рада адмінбудинок с.Завидів вул.Центральна1. 09:00 - 17:00ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон).с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП-76 09:00 - 17:00 Бібліотека, сільська рада, церква ЄХБ. с. Осівці, вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул. Тарасівка.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 13:00 - 16:00 ФОП Чмух Василь Васильович (торговий павільйон №1) с. Воєгоща, вул. Зарічна, пров. Миру.4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-323 10:00 - 13:00 Відсутні с. Воєгоща, вул. Бреська5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 09:00 - 17:00 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room). м. Камінь-Каширський,вул. Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково)6. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-202 09:00 - 14:00 Відсутні с. Брониця, вул. Молодіжна,вул. Зелена, вул. Запільська (частково).7. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-202 13:00 - 17:00 Відсутні с. Брониця, вул. Запільська, вул.Восьмого Березня.1. 8:30-17:00с.Озеро – клуб, медпункт, церкваФОП Морозова Л.Д. - магазинФОП Лук"янов В.О. - магазинФОП Демчук А.В.- магазин с. Озеровул. Затишна,вул. Дачна,вул. Відродженнявул. Набережна2. ПЛ0,4 кВ від КТП-62 8:30-17:00 с.Хорлупивул.Першотравнева,вул.Комсомольська,17-22,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-64 8:30-17:00 с. Хорлупи - ФГ "Козацьке" - бригада4. ПЛ0,4 кВ від КТП-42 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - господарське приміщення с.Карпилівкавул.Незалежності,вул.Сонячна,вул.Л.Українки,вул.Підлісна,5. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00м.Ківерцівул.Тиверців буд.12-32,вул.Шопена,6. ПЛ10 кВ Л70-03 частковоЛ99-02 10:00-16:00 Омельчук М.М. - майстерняПавлик Н.І. - магазинТзОВ "СВ "САТУРН" - столярний цехКіверцівський РМКСКГ - базаФОП Дзвонко І.М. - виробниче приміщенняФОП Хамулка – В.Я.ТзОВ СЕКАФОП Чвир Є.Р. - магазинФОП Залевський В.О. - цехФОП Кудиско А.А. - магазинДорошкевич Л.О. - телятникСГПП `Правда` - ферма с. Звозис. Бодячівс. Конопелькас. Човниця – вул.Луговас. Дідовичіс. Забродис. Сокиричі - вул.Шкільна,вул.Набережна,вул.Зелена,7. ПЛ0,4 кВ від щТП-480 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Воровського,буд.1-71,пров. Воровського1. 9:00-17:00СФ Г"Мислина"АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОПЧернова З.КФОП Мулярчук В.ІТзОВ "МаріяКовельське РЖКП №2ФОП Савич В.С м.Ковель, вул.Ватутіна2.ПЛ-0,4кВ КТП-76 9:00-17:00 Голобське споживче товариствоГуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Дмитрівська громада УПЦ с.БитеньКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМОГолобська селищна рада с.Битень3.ПЛ-0,4кВ від КТП-69:00-17:00 Дрозднівська сільська радаТзОВ "ВКП " Каскад "Свято-Михайлівська громада УПЦ с.Дроздні4. 9:00-17:00АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинКовельське МТМОФОП Денисюк Л.СДубівське споживче товариствоДоротищенська сільська радаТойкутська сільська радаС ТзОВ ім. "Ватутіна"ФО Кримчук В.СФОП Бойчук С.ВФО Кримчук В.СФОП Галаша Т.ІТзОВ "І.К.Ініціатива "Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниПокровська релігійна громада УПЦВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ПАТ "Укртелеком"Волинська філіяРелігійна громада церкви християн ВіриЄвангельської п"ятидесятниківФОП Шпилюк В.МФГ "Несухоїжі"Церква "Воскресіння євангелістськиххристиян-баптистів"ФОП Авельчук Л.ВТзОВ "РЕДРОК"ВКПП "Агропромтехцентр"ФОП Орловська В.ПФОП Авельчук С.ПФО Байчук Г.І.ТзОВ "Еко-Тара"Тойкутська сільська радаФО Бойчук О.П.Ковельське СЛАТ "Тур"ТзОВ "СОТІК АГРО"ФОП Чабан В.МФО Оліферович В.СТзОВ «Верба-ВВ»с.Гішинс.Доротищес.Лапніс.Любчес.Заріччяс.Воляс.Тойкутс.Дубове1. ПЛ-0,4кВ Л1 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця вул.Луцька і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі1.. 09:00-17:00Управління освітиХесед ОшерКотельня «БК»СтоматкабінетУкрсиббанк вв-2 вул. Б.Хмельницького 2,6, 9-172.09:00-17:00М-н «Пано»«Волиньвторсировина»Заготконтора споживспілкиКафе «Корчма»Ресторан «Курінь»«Транзит»Пошта З/Д ВокзалуТзОВ «УМПП-Центр»КотельняАптека №78Аптека «Волиньфарм»М-н «Нашкрай»УкрмашпромпроектГідроспецавтотрансДитСад №29 вул. Перемогі 23,25,25а,вул. Привокзальна 2,4,6,вул. Грушевського 26,28,Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 КТП-277 9:00 - 18:00 с.Олеськ2. ПЛ-10 Л26-05 від ПС-26 до ЛР-333(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС", житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська3. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171(ТП 194.548.543. 261.262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївнас.Омеляне.Підманево4. ПЛ-0.4 КТП-426 9:00-18:00 с.Нудиже5. ПЛ-04 КТП-304 9:00-18:00 Пілорама с.Запілляс.Запілля1. КТП-218 10:00 до 17:00 Адмінприміщення бірківського старостинського округу, магазини, відділення Укрпошти, дитячий садок с. Бірки вул.Незалежності1. 10:00-17:00ФОП Вацик В.В. (магазин)с. СерхівВимкнень споживачів не заплановано1. КТП-246 10:00-16:00х. Боровеньки, х. Їлиця (с.Самари)2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2від ТП-163 10:00-16:30 с. Почапи3. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2; Л-3від ТП-172 9:30-16:00 частково смт. Ратне (р-н «Пасаж») вул.: Центральна, Кузьміна, Будівельників, Квітнева4. ПЛ-10 кВ Л 66-05 9:30-12:30 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА" с. Комарове;СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО АГРОПРОМИСЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ "РАТНЕАГРОБУД":Свердловина Ратне;РАТНІВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА: КТП-187 Комарове (насосна);ТзОВ "Базальт": смт. Ратне;Відділ освіти Ратнівська районна державна адміністрація Волинської області:СШ Корпус с. Комарове, СШ Котельня с. Комарове, СШ Свердловина с. Комарове;РАТНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА:Очисні споруди смт. Ратне;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАТНІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД":Артсвердлов смт. Ратне;Клуб с. Комарове;Православна Церква с. Комарове;ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА": с. Комарове;ФОП Лук'янюк Володимир Григорович: Магазин с. Комарове;УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: смт. Ратне;ФАП с. Комарове;ФОП Глушко Анатолій Андрійович: Торг. павільйон с. Комарове;ФОП Олексюк Яків Миколайович: Майстерня смт. Ратне, Побутовий корпус смт. Ратне;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ":ГРС смт.Ратне КТП-289, СКЗ смт. Ратне КТП-267; частково с. Комарове та смт. Ратне вул.: Б. Хмельницького, Шевченка5. ПЛ-04 кВ Л-3від ТП-43 12:30-17:00 УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: смт. Ратне;ФОП Олексюк Яків Миколайович: Майстерня смт. Ратне, Побутовий корпус смт. Ратне; частково смт. Ратневул.: Б. Хмельницького, Шевченка1. ПЛ-0,4кВ КТП-427 9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-62. КТП 104 9:00-17:00 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Волинська філія Радіорелейна станція с.Топільно3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5. ПЛ-0,4кВ КТП-44 9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги7. ПЛ-0,4кВ КТП-441 9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.8. ПЛ-0,4кВ КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій9. КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, КвітневаГагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика1. ПЛ-10кВ Л13-03 до ЛР-122. 10:00-17:00 Магазин Імпреза с Буцинь вул: 8 Березня, Партизанська, Федорова.2. КТП-184 Л-2 10:0017:00 смт Стара Вижівка вул: Польова, Колгоспна.1. ПЛ-0,4кВ КТП-73 10:00-16:30 Туличівська с/р – клуб, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Літин2. ПЛ-0,4кВКТП-114 Л-1 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Відють3. ПЛ-0,4кВЩТП-307 Л-2 11:00-15:00 ФОП Дяк С.В.- торг. павільйон с.м.т.Турійськ вул. Мисливська