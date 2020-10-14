Директор приватного підприємства заволодів 700 тисячами гривень бюджетних коштів на будівництві у Княгининку

Директора приватного підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад 700 тисяч бюджетних гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство встановило, що у березні 2018 року Княгининівська сільська рада Луцького району уклала з підприємством договір про виконання робіт із будівництва міні-футбольного поля та площадок для занять спортом у Княгининку.Згодом посадовець тричі складав та підписував акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягів та вартості використаних будівельних матеріалів та виробів.На підставі підроблених документів на рахунки підприємства були перераховані 723 тисячі гривень, відтак бюджету Луцької міської ради завдав матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.У подальшому директор підприємства, знаючи, що ці кошти одержані злочинним шляхом, легалізував майже 423 тисячі гривень, перерахувавши їх на визначені банківські рахунки.Тепер за усі ці злочини чиновник відповідатиме перед судом.