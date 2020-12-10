вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка з Волині потребує коштів на лікування

Жінка з Волині потребує коштів на лікування
Жителька села Доросині Рожищенського району Лариса Дудік (Оренко) потребує грошей на лікування. Потрібно провести операцію, яка вартує 700 тисяч гривень.

Родина таких коштів не має, тому звертаються до усіх небайдужих із закликом про допомогу, - пише Район.Рожище.

Діагноз жінки – альвеококоз сегментів 1-5,8 печінки з ураженням правої та лівої печінкової артерії, правої та лівої ворітної вени, правої передньої ворітної вени та усіх магістральних жовчних протоків крім правого заднього.

Сім'я Лариси виховує двох синів. Старший син має інвалідність І групи.

Усіх, хто може переказати гроші, просять зробити це за реквізитами: 5168 7573 5213 0985 Дудік Лариса Василівна.

Телефон чоловіка жінки: 066 423 77 89 (Олександр Дудік).
Жінка з Волині потребує коштів на лікування

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікування, допомога, Доросині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підгайцівській сільраді повернули земельну ділянку, на якій розміщували базу відпочинку
Сьогодні, 13:15
У місті на Волині 39 медиків погодилися вакцинуватися від Covid-19
Сьогодні, 12:45
Жінка з Волині потребує коштів на лікування
Сьогодні, 12:38
Директор приватного підприємства заволодів 700 тисячами гривень бюджетних коштів на будівництві у Княгининку
Сьогодні, 12:27
Зеленський призначив стипендії видатним діячам з Волині
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці
01 лютий, 12:19
Атовець з Волині потребує допомоги на лікування Атовець з Волині потребує допомоги на лікування
27 січень, 13:43
Бійцю з Волині, який пройшов пекло війни на Донбасі, потрібна допомога на лікування Бійцю з Волині, який пройшов пекло війни на Донбасі, потрібна допомога на лікування
06 січень, 11:00
У юного волинянина трапився рецидив важкої хвороби: рідні просять допомогти У юного волинянина трапився рецидив важкої хвороби: рідні просять допомогти
10 грудень, 2020, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 13:53
 0
Луцький терорист Кривош не визнає вину та вимагає допитати Зеленського
Сьогодні, 13:40
 0
Харківський бабак спрогнозував, якою буде весна в Україні
Сьогодні, 13:32
 0
Жінка з Волині, яка до синців і струсу мозку побила власну доньку, не відповідатиме за це, бо покаялася
Сьогодні, 13:25
 0
Підгайцівській сільраді повернули земельну ділянку, на якій розміщували базу відпочинку
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8