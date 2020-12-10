Жінка з Волині потребує коштів на лікування

Лариса Дудік (Оренко) потребує грошей на лікування. Потрібно провести операцію, яка вартує 700 тисяч гривень.



Родина таких коштів не має, тому звертаються до усіх небайдужих із закликом про допомогу, - пише

Діагноз жінки – альвеококоз сегментів 1-5,8 печінки з ураженням правої та лівої печінкової артерії, правої та лівої ворітної вени, правої передньої ворітної вени та усіх магістральних жовчних протоків крім правого заднього.



Сім'я Лариси виховує двох синів. Старший син має інвалідність І групи.



Усіх, хто може переказати гроші, просять зробити це за реквізитами: 5168 7573 5213 0985 Дудік Лариса Василівна.



Телефон чоловіка жінки: 066 423 77 89 (Олександр Дудік).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Доросині Рожищенського районупотребує грошей на лікування. Потрібно провести операцію, яка вартує 700 тисяч гривень.Родина таких коштів не має, тому звертаються до усіх небайдужих із закликом про допомогу, - пише Район.Рожище.

Діагноз жінки – альвеококоз сегментів 1-5,8 печінки з ураженням правої та лівої печінкової артерії, правої та лівої ворітної вени, правої передньої ворітної вени та усіх магістральних жовчних протоків крім правого заднього.Сім'я Лариси виховує двох синів. Старший син має інвалідність І групи.Усіх, хто може переказати гроші, просять зробити це за реквізитами: 5168 7573 5213 0985 Дудік Лариса Василівна.Телефон чоловіка жінки: 066 423 77 89 (Олександр Дудік).

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