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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У місті на Волині 39 медиків погодилися вакцинуватися від Covid-19

У місті на Волині 39 медиків погодилися вакцинуватися від Covid-19
Попередню згоду на вакцинування від коронавірусу у Володимирі-Волинському дали 39 медиків: 29 медпрацівників територіального медичного об’єднання та 10 працівників ЦПМД.

Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.

Йдеться про попередню усну згоду лікарів на вакцинування.

Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, вакцинування в Україні розпочнуть до кінця лютого.

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Теги: вакцина, коронавірус, Володимир, згода
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