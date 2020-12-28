У місті на Волині 39 медиків погодилися вакцинуватися від Covid-19
Сьогодні, 12:45
Попередню згоду на вакцинування від коронавірусу у Володимирі-Волинському дали 39 медиків: 29 медпрацівників територіального медичного об’єднання та 10 працівників ЦПМД.
Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.
Йдеться про попередню усну згоду лікарів на вакцинування.
Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, вакцинування в Україні розпочнуть до кінця лютого.
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Про це БУГу повідомили в міському відділі охорони здоров’я.
Йдеться про попередню усну згоду лікарів на вакцинування.
Як повідомляв раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов, вакцинування в Україні розпочнуть до кінця лютого.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Україна в лютому отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, – Ляшко
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