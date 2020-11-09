Підгайцівській сільраді повернули земельну ділянку, на якій розміщували базу відпочинку





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.



Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору – несвоєчасне внесення орендної плати за ділянку, на якій він розмістив базу відпочинку, що спричиняло значні втрати бюджету.



Господарський суд Волинської області відмовив у задоволенні позовних вимог прокуратури, проте прокурори відстояли свою позицію в суді апеляційної інстанції та домоглися розірвання договору оренди й повернення земельної ділянки державі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Північно-Західний апеляційний господарський суд задоволив позов Луцької місцевої прокуратури Волинської області в інтересах держави в особі Підгайцівської сільської ради Луцького району до суб’єкта господарювання, розірвав договір оренди землі та повернув територіальній громаді земельну ділянку вартістю понад 9 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору – несвоєчасне внесення орендної плати за ділянку, на якій він розмістив базу відпочинку, що спричиняло значні втрати бюджету.Господарський суд Волинської області відмовив у задоволенні позовних вимог прокуратури, проте прокурори відстояли свою позицію в суді апеляційної інстанції та домоглися розірвання договору оренди й повернення земельної ділянки державі.

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