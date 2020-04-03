Харківський бабак спрогнозував, якою буде весна в Україні





Про це повідомляють



Бабака розбудили 2 лютого у селищі Гайдари Харківської області. Звір прокинувся після зимової сплячки та не зміг побачити свою тінь через те, що в цей день хмарна погода.



Традиція будити бабака для передбачення настання весни зовсім нещодавно з’явилася в Україні. У США День бабака – національне свято, яке щорічно святкують 2 лютого.



Вважається, що саме 2 лютого потрібно спостерігати за поведінкою бабака. Таким чином можна передбачити, коли буде весна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харківській області бабак-провісник Тимко III спрогнозував, що весна в Україну прийде через шість тижнів.Про це повідомляють "Факти. ICTV". Бабака розбудили 2 лютого у селищі Гайдари Харківської області. Звір прокинувся після зимової сплячки та не зміг побачити свою тінь через те, що в цей день хмарна погода.Традиція будити бабака для передбачення настання весни зовсім нещодавно з’явилася в Україні. У США День бабака – національне свято, яке щорічно святкують 2 лютого.Вважається, що саме 2 лютого потрібно спостерігати за поведінкою бабака. Таким чином можна передбачити, коли буде весна.

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