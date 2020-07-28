Луцький терорист Кривош не визнає вину та вимагає допитати Зеленського
Сьогодні, 13:40
У Луцькому міськрайонному суді відбулося перше судове засідання у справі про захоплення автобуса із 13-ма заручниками у центрі Луцька.>
Під час засідання Кривош подав клопотання до сторони обвинувачення, аби до справи долучили допит як свідка Володимира Зеленського та генерала Нацполіції Євгена Коваля, який вів перемовини із Кривошем 21 липня 2020. Чи задовольнить прокуратура клопотання, наразі невідомо, інформує "Суспільне Волині".
Підозрюваний у суді не визнав свою провину. "Не визнаю абсолютно. Тобто, вину перед судом, перед системою, перед владою я не визнаю і ніколи не визнаю. Є інша вина – перед заручниками. Але це моя особиста справа", - сказав Максим Кривош.
2 лютого закінчується термін досудового розслідування по справі. Слідчий СБУ Іван Ляшук просив суд продовжити його строк. Каже: не всіх свідків кримінального провадження встигли опитати.
Під час судового засідання чоловік написав запитання на папері: "Що ти можеш один?". До кого саме адресоване звернення - не сказав.
Перше судове засідання тривало майже півтори години. Максиму Кривошу, якого підозрюють у вчиненні теракту, захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронців, суд продовжив тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу, в результаті якої визнали Кривоша осудним.
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Під час засідання Кривош подав клопотання до сторони обвинувачення, аби до справи долучили допит як свідка Володимира Зеленського та генерала Нацполіції Євгена Коваля, який вів перемовини із Кривошем 21 липня 2020. Чи задовольнить прокуратура клопотання, наразі невідомо, інформує "Суспільне Волині".
Підозрюваний у суді не визнав свою провину. "Не визнаю абсолютно. Тобто, вину перед судом, перед системою, перед владою я не визнаю і ніколи не визнаю. Є інша вина – перед заручниками. Але це моя особиста справа", - сказав Максим Кривош.
2 лютого закінчується термін досудового розслідування по справі. Слідчий СБУ Іван Ляшук просив суд продовжити його строк. Каже: не всіх свідків кримінального провадження встигли опитати.
Під час судового засідання чоловік написав запитання на папері: "Що ти можеш один?". До кого саме адресоване звернення - не сказав.
Перше судове засідання тривало майже півтори години. Максиму Кривошу, якого підозрюють у вчиненні теракту, захопленні заручників, незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя правоохоронців, суд продовжив тримання під вартою на 60 діб.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 Кривоша за рішенням суду примусово помістили у спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели чергову судово-медичну експертизу, в результаті якої визнали Кривоша осудним.
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