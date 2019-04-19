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На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО

На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО
На Миколаївщині вогнеборці ліквідовують пожежу у торговельному центрі «Епіцентр К».

2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру «Епіцентр К» на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє».

На місце також направлено пожежну команду ТДВ «Первомайськдизельмаш», по одному відділенню з 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ). Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється. Провели евакуацію персоналу та відвідувачів.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО

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Теги: Миколаївщина, пожежа, епіцентр
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