На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО





2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру «Епіцентр К» на вул. Федора Достоєвського м. Первомайськ, повідомляє пресслужба ДСНС України.



Над гасінням пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона «Підгороднє».



На місце також направлено пожежну команду ТДВ «Первомайськдизельмаш», по одному відділенню з 6 ДПРЧ (Арбузинський район) та 25 (м. Южноукраїнськ). Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється. Провели евакуацію персоналу та відвідувачів.



За попередніми даними, ніхто не постраждав.





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