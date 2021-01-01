вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли в Україні суттєво потепліє та коли потім знову повернуться морози

Коли в Україні суттєво потепліє та коли потім знову повернуться морози
Завтра, 3 лютого, на всій території України відчутним буде потепління. На Запоріжжі і у Криму буде аж до 12 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 3 лютого, потепління в Україну принесе південно-західний вітер.

Температура повітря протягом дня становитиме +3+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10+12 градусів. У північних областях, протягом дня буде 0+3 градуси.

3-го лютого в західних областях та на Півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України - без особливих опадів.

У Києві у середу - місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0+2 градусів.

4-го лютого, у четвер, в Україну прийде циклон, який зумовить через теплу погоду переважно дощі. А з п'ятниці, 5 лютого, в Україну повернеться морозне повітря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Наталка Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вирішила піти на обгін: на Волині через необачну водійку сталась аварія
Сьогодні, 14:42
На Волині єгері вполювали двох вовків. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:30
Коли в Україні суттєво потепліє та коли потім знову повернуться морози
Сьогодні, 14:16
На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО
Сьогодні, 13:53
Луцький терорист Кривош не визнає вину та вимагає допитати Зеленського
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
«Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні «Запахне справжньою весною», – синоптик про погоду на найближчі дні
21 січень, 14:30
В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління В Україну йдуть «плюси»: синоптик розповіла, коли чекати потепління
18 січень, 14:00
Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління
16 січень, 15:42
Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
15 січень, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як працюють мобільні фельдшерсько-акушерські пункти на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
 0
Пожежа в «Епіцентрі» у Первомайську: палій напав на охоронців з сокирою
Сьогодні, 15:10
 0
У Луцьку просять запустити два автобусні маршрути і відновити зупинки біля Центрального ринку
Сьогодні, 14:50
 0
Вирішила піти на обгін: на Волині через необачну водійку сталась аварія
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині єгері вполювали двох вовків. ФОТО 18+
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8