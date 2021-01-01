Коли в Україні суттєво потепліє та коли потім знову повернуться морози
Сьогодні, 14:16
Завтра, 3 лютого, на всій території України відчутним буде потепління. На Запоріжжі і у Криму буде аж до 12 градусів тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 3 лютого, потепління в Україну принесе південно-західний вітер.
Температура повітря протягом дня становитиме +3+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10+12 градусів. У північних областях, протягом дня буде 0+3 градуси.
3-го лютого в західних областях та на Півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України - без особливих опадів.
У Києві у середу - місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0+2 градусів.
4-го лютого, у четвер, в Україну прийде циклон, який зумовить через теплу погоду переважно дощі. А з п'ятниці, 5 лютого, в Україну повернеться морозне повітря.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її словами, 3 лютого, потепління в Україну принесе південно-західний вітер.
Температура повітря протягом дня становитиме +3+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10+12 градусів. У північних областях, протягом дня буде 0+3 градуси.
3-го лютого в західних областях та на Півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України - без особливих опадів.
У Києві у середу - місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0+2 градусів.
4-го лютого, у четвер, в Україну прийде циклон, який зумовить через теплу погоду переважно дощі. А з п'ятниці, 5 лютого, в Україну повернеться морозне повітря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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