Коли в Україні суттєво потепліє та коли потім знову повернуться морози

Завтра, 3 лютого, на всій території України відчутним буде потепління. На Запоріжжі і у Криму буде аж до 12 градусів тепла.Про це повідомила синоптикЗа її словами, 3 лютого, потепління в Україну принесе південно-західний вітер.Температура повітря протягом дня становитиме +3+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10+12 градусів. У північних областях, протягом дня буде 0+3 градуси.3-го лютого в західних областях та на Півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України - без особливих опадів.У Києві у середу - місцями невеликий дощ, мокрий сніг. Поривчастий південно-західний вітер. Впродовж дня температура повітря у столиці підніметься до 0+2 градусів.4-го лютого, у четвер, в Україну прийде циклон, який зумовить через теплу погоду переважно дощі. А з п'ятниці, 5 лютого, в Україну повернеться морозне повітря.