На Волині єгері вполювали двох вовків. ФОТО 18+

Микола Корець, більшість із них перебувають тут тимчасово, не облаштовуючи лігв. Наразі відомо, що на Маневиччині їх приблизно дванадцять.



У лісових масивах поблизу Вовчицька, Лісового, Галузії, Серхова, Прилісного та Маневич, які орендує ТОВ «Мисливство Волині», живуть дев’ять вовків, - пише газета



"За 2020 рік до нас надійшло більше десяти повідомлень від людей про знайдення в лісі решток задертих кіз. Селянам вовки поки не шкодять, хоч часом і стали підходити близько до сіл. Так, сліди цих хижаків були помічені біля Галузії, Вовчицька та Костюхнівки. Та що там казати, одному дорослому вовку на день потрібно понад п’ять кілограмів м’яса, а козуля в середньому важить 15-17 кілограмів", - розповідає головний мисливствознавець.



У випадку, якщо вовки починають приносити видиму шкоду мисливським господарствам, на них влаштовують полювання. Так, нещодавно у 72-му кварталі та у 24-му кварталі Вовчецького лісництва виявили двох задертих хижаками козуль: одну вони майже повністю з’їли, а тіло іншої залишили в чагарниках.



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Їхні сліди добре виднілися на снігу і минулого тижня єгерська служба ТзОВ «ВУЛФ-К» влаштувала полювання на вовків. Їх шукали протягом двох днів, а знайшовши хижаків у 25-му кварталі Карасинського лісництва, єгері обнесли прапорцями територію й добули вовка та вовчицю, які напередодні знищили двох козуль.



УВАГА! ФОТО 18+



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лісах Маневиччини нерідко трапляються сліди вовків, хоча, як зауважує головний районний мисливствознавець, більшість із них перебувають тут тимчасово, не облаштовуючи лігв. Наразі відомо, що на Маневиччині їх приблизно дванадцять.У лісових масивах поблизу Вовчицька, Лісового, Галузії, Серхова, Прилісного та Маневич, які орендує ТОВ «Мисливство Волині», живуть дев’ять вовків, - пише газета Волинь-нова. "За 2020 рік до нас надійшло більше десяти повідомлень від людей про знайдення в лісі решток задертих кіз. Селянам вовки поки не шкодять, хоч часом і стали підходити близько до сіл. Так, сліди цих хижаків були помічені біля Галузії, Вовчицька та Костюхнівки. Та що там казати, одному дорослому вовку на день потрібно понад п’ять кілограмів м’яса, а козуля в середньому важить 15-17 кілограмів", - розповідає головний мисливствознавець.У випадку, якщо вовки починають приносити видиму шкоду мисливським господарствам, на них влаштовують полювання. Так, нещодавно у 72-му кварталі та у 24-му кварталі Вовчецького лісництва виявили двох задертих хижаками козуль: одну вони майже повністю з’їли, а тіло іншої залишили в чагарниках.Їхні сліди добре виднілися на снігу і минулого тижня єгерська служба ТзОВ «ВУЛФ-К» влаштувала полювання на вовків. Їх шукали протягом двох днів, а знайшовши хижаків у 25-му кварталі Карасинського лісництва, єгері обнесли прапорцями територію й добули вовка та вовчицю, які напередодні знищили двох козуль.

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