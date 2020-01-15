У Луцьку просять запустити два автобусні маршрути і відновити зупинки біля Центрального ринку





Про це йдеться у Богдана Хатітовського до місцевої влади.



У зв'язку з тим, що АТП 10701 відмовилось обслуговувати маршрут під номером 18 та змінили маршрут курсування автобусів №32, приєднали Княгининівську громаду до Луцької міської громади, автор петиції пропонує запустити автобусні маршрути №18 та №5.



Маршрут №18 просять пустити такими вулицями: вул. Дубнівська - Завод "СКФ Україна". Вул. Дубнівська - вул. Авторемонтна - вул. Рівненська - просп. Відродження - вул. Декабристів - вул. Мазепи - вул. Софії Ковалевської - просп. Відродження - вул. Ветеранів - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Соборності - просп. Перемоги - вул. Шопена - просп. Волі - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Данила Галицького - вул. Гнідавська - вул. Потебні - вул. Львівська - Новий Ринок - вул. Станіславського - вул. Бенделіані - б-р Дружби Народів - Завод "СКФ Україна". У зворотному напрямку Завод "СКФ Україна" - б-р Дружби Народів - вул. Бенделіані - вул. Станіславського - Новий Ринок - вул. Львівська - вул. Потебні (із заїдом до ЛПЕ) - вул. Гнідавська - вул. Данила Галицького - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - просп. Волі - вул. Шопена - просп. Перемоги - просп. Соборності - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ветеранів - просп. Відродження - вул. Софії Ковалевської - вул. Мазепи - вул. Декабристів - просп. Відродження - вул. Рівненська - Київський майдан - вул. Дубнівська.



Маршрут №5: Залізничний вокзал - село Моташівка. Просп. Грушевського - вул. Винниченка - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Ковельська - с. Зміїнець - с. Милуші - с. Княгининок - с. Моташівка. У зворотному напрямку с. Моташівка - с. Княгининок - с. Милуші - с. Зміїнець - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - вул. Винниченка - просп. Грушевського - Залізничний вокзал.



Також, зазначає Богдан Хатітовський, необхідно відновити зупинки біля Центрального ринку.



"Незручно діставатись від зупинки, що розташована на вулиці Глушець неподалік Центрального парку до Луцького військового гарнізонного шпиталю", - зазначив він.

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