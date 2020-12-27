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Вирішила піти на обгін: на Волині через необачну водійку сталась аварія

Вирішила піти на обгін: на Волині через необачну водійку сталась аварія
На автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, поблизу села Колодяжне, сталась аварія.

Автопригода сталась 2 лютого близько 8-ї години ранку, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські встановили, що 30-річна водійка, керуючи автомобілем Nissan Almera, перед початком обгону не переконалася в тому, що смуга зустрічного руху, на яку буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані і виїхала на неї.

Внаслідок чого відбулася зіткнення з Citroen С4 під керуванням 34-річного водія, який рухався зустрічною смугою.

На щастя, в автопригоді обійшлося без травм водіїв. Автомобілі отримали механічні пошкодження.

Патрульні склали необхідні матеріали та вилучили посвідчення водія. Далі рішення у справі прийматиме суд.

Вирішила піти на обгін: на Волині через необачну водійку сталась аварія
Вирішила піти на обгін: на Волині через необачну водійку сталась аварія

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Теги: авто, аварія, Колодяжне
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