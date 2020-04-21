Пожежа в «Епіцентрі» у Первомайську: палій напав на охоронців з сокирою





Сьогодні, 2 лютого, близько 13 години до Первомайського управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торгівельний центр, - пише пресслужба поліції Миколаївської області.



Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати.



Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.



Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції.



Гасінням пожежі центру займаються вогнеборці.



Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події.



Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 "Замах на вбивство".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція затримала чоловіка, який підпалив торгівельний центр у Первомайську. Сьогодні, 2 лютого, близько 13 години до Первомайського управління поліції надійшла інформація, що невідомий чоловік підпалив торгівельний центр, - пише пресслужба поліції Миколаївської області.Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один із охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, та підпаливши приміщення, кинувся тікати.Інші охоронці разом із співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських.Наразі злочинець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений до Первомайського управління поліції.Гасінням пожежі центру займаються вогнеборці.Поліцейські забезпечують безпеку громадян на місці події.Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна" та ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 "Замах на вбивство".

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