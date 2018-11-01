Як працюють мобільні фельдшерсько-акушерські пункти на Волині. ВІДЕО

медико-санітарної допомоги розпочав роботу новостворений підрозділ медичної служби "Мобільний ФАП".



Про роботу мобільних фельдшерсько-акушерських пунктів на Волині йдеться у сюжеті



Олена Цалко, сімейна лікарка Піддубцівської амбулаторії, розповіла, після територіальної реформи медичний заклад почав обслуговувати громадян сіл Олександрія, Вишнів, Веснянка, Хорлупи, Пальче, які раніше належали до Ківерцівського району. Роботи додалося, - каже жінка.



Візит медпрацівників відбувається планово, раз на квартал, в кожну домівку, в якій проживає особа, обмежена в пересуванні або старша 80-ти років, - розповіла сімейна лікарка Олена Цалко.



В Піддубцівській амбулаторії працює два лікарі, тому на огляд до пацієнтів їздять по черзі. Пацієнтам міряють тиск, рівень цукру в крові, роблять тести: гепати та коронавірус, роблять кардіограму. Медики мобільних ФАПів обслуговують людей безплатною, допомагають бригадам лікарів соцпрацівники.



Нині пересувна меддопомога доступна пацієнтам 9 амбулаторій і 21 фельдшерсько-акушерському пункту Луцького району, - каже медична директорка Луцького районного центру ПМСД Валентина Гурська. За умови підписання декларацій із лікарями Луцького районного центру ПМСД можуть обслуговувати й лучан поважного віку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 січня 2021 року громадяни, яким більше 80-ти років, мають можливість отримувати медичне обслуговування вдома. У Луцькому районному центрі первинноїмедичної служби "Мобільний ФАП".Про роботу мобільних фельдшерсько-акушерських пунктів на Волині йдеться у сюжеті "Суспільного" , сімейна лікарка Піддубцівської амбулаторії, розповіла, після територіальної реформи медичний заклад почав обслуговувати громадян сіл Олександрія, Вишнів, Веснянка, Хорлупи, Пальче, які раніше належали до Ківерцівського району. Роботи додалося, - каже жінка.Візит медпрацівників відбувається планово, раз на квартал, в кожну домівку, в якій проживає особа, обмежена в пересуванні або старша 80-ти років, - розповіла сімейна лікарка Олена Цалко.В Піддубцівській амбулаторії працює два лікарі, тому на огляд до пацієнтів їздять по черзі. Пацієнтам міряють тиск, рівень цукру в крові, роблять тести: гепати та коронавірус, роблять кардіограму. Медики мобільних ФАПів обслуговують людей безплатною, допомагають бригадам лікарів соцпрацівники.Нині пересувна меддопомога доступна пацієнтам 9 амбулаторій і 21 фельдшерсько-акушерському пункту Луцького району, - каже медична директорка Луцького районного центру ПМСД. За умови підписання декларацій із лікарями Луцького районного центру ПМСД можуть обслуговувати й лучан поважного віку.

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