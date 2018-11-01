Як працюють мобільні фельдшерсько-акушерські пункти на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
З 1 січня 2021 року громадяни, яким більше 80-ти років, мають можливість отримувати медичне обслуговування вдома. У Луцькому районному центрі первинної медико-санітарної допомоги розпочав роботу новостворений підрозділ медичної служби "Мобільний ФАП".
Про роботу мобільних фельдшерсько-акушерських пунктів на Волині йдеться у сюжеті "Суспільного".
Олена Цалко, сімейна лікарка Піддубцівської амбулаторії, розповіла, після територіальної реформи медичний заклад почав обслуговувати громадян сіл Олександрія, Вишнів, Веснянка, Хорлупи, Пальче, які раніше належали до Ківерцівського району. Роботи додалося, - каже жінка.
Візит медпрацівників відбувається планово, раз на квартал, в кожну домівку, в якій проживає особа, обмежена в пересуванні або старша 80-ти років, - розповіла сімейна лікарка Олена Цалко.
В Піддубцівській амбулаторії працює два лікарі, тому на огляд до пацієнтів їздять по черзі. Пацієнтам міряють тиск, рівень цукру в крові, роблять тести: гепати та коронавірус, роблять кардіограму. Медики мобільних ФАПів обслуговують людей безплатною, допомагають бригадам лікарів соцпрацівники.
Нині пересувна меддопомога доступна пацієнтам 9 амбулаторій і 21 фельдшерсько-акушерському пункту Луцького району, - каже медична директорка Луцького районного центру ПМСД Валентина Гурська. За умови підписання декларацій із лікарями Луцького районного центру ПМСД можуть обслуговувати й лучан поважного віку.
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Про роботу мобільних фельдшерсько-акушерських пунктів на Волині йдеться у сюжеті "Суспільного".
Олена Цалко, сімейна лікарка Піддубцівської амбулаторії, розповіла, після територіальної реформи медичний заклад почав обслуговувати громадян сіл Олександрія, Вишнів, Веснянка, Хорлупи, Пальче, які раніше належали до Ківерцівського району. Роботи додалося, - каже жінка.
Візит медпрацівників відбувається планово, раз на квартал, в кожну домівку, в якій проживає особа, обмежена в пересуванні або старша 80-ти років, - розповіла сімейна лікарка Олена Цалко.
В Піддубцівській амбулаторії працює два лікарі, тому на огляд до пацієнтів їздять по черзі. Пацієнтам міряють тиск, рівень цукру в крові, роблять тести: гепати та коронавірус, роблять кардіограму. Медики мобільних ФАПів обслуговують людей безплатною, допомагають бригадам лікарів соцпрацівники.
Нині пересувна меддопомога доступна пацієнтам 9 амбулаторій і 21 фельдшерсько-акушерському пункту Луцького району, - каже медична директорка Луцького районного центру ПМСД Валентина Гурська. За умови підписання декларацій із лікарями Луцького районного центру ПМСД можуть обслуговувати й лучан поважного віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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