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У Ковелі завдяки новаціям роблять операції на серці, під час яких можна навіть говорити з пацієнтом

У Ковелі завдяки новаціям роблять операції на серці, під час яких можна навіть говорити з пацієнтом
У Ковельському МТМО завдяки впровадженню сучасних медичних інновацій
лікарі можуть спілкуватись із пацієнтом під час операції.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Інформують, що лікарі кардіохірургічного центру Ковельського МТМО - Володимир Танський та Андрій Гуска, під час встановлення штучного "водія" ритму серця, спілкувалися з пацієнткою, цікавилися її самопочуттям, жартували та підбадьорювали.

Імплантацію кардіостимулятора провели під рентгенологічним контролем в спеціально обладнаній операційній. За півтори години жінка отримала «помічника» для свого серця, який поліпшить його роботу.

Відомо, що 73-річна пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на відчуття перебоїв у роботі серця. Її госпіталізували у кардіологічний центр лікарні з діагнозом: повна атріовентрикулярна блокада. Лікарі провели необхідні діагностичні обстеження.

Тож аби відновити нормальний ритм серцебиття, ковельські кардіохірурги імплантували пацієнтці двокамерний кардіостимулятор. Маленький, проте життєво необхідний прилад, дозволить їй швидко повернутися до активного способу життя.

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Теги: медики, Ковель, операція, спілкування
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