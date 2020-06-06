На Волині відновлюють рух два поїзди

Найближчим часом відновлять рух поїзди сполученням Ківерці – Сапіжанка – Ківерці та Луцьк - Ковель - Луцьк.Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Луцька«До мене звернулися члени садівничих товариств «Промінь», «Коршів», «Лаврів», «Калина», «Квітневе» з проханням відновлення руху дизель-поїзда, що прямує зі станції «Луцьк» на Сапіжанку», - написав Поліщук.Інформує, що з цього приводу була проведена зустріч з представниками регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».Результатом зустрічі стала домовленість про відновлення в найкоротші терміни руху дизель-поїзда Ківерці - Сапіжанка - Ківерці. Також найближчим часом буде відновлено рух поїзда Луцьк - Ковель - Луцьк.