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На Волині відновлюють рух два поїзди

На Волині відновлюють рух два поїзди
Найближчим часом відновлять рух поїзди сполученням Ківерці – Сапіжанка – Ківерці та Луцьк - Ковель - Луцьк.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці мер Луцька Ігор Поліщук.

«До мене звернулися члени садівничих товариств «Промінь», «Коршів», «Лаврів», «Калина», «Квітневе» з проханням відновлення руху дизель-поїзда, що прямує зі станції «Луцьк» на Сапіжанку», - написав Поліщук.

Інформує, що з цього приводу була проведена зустріч з представниками регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Результатом зустрічі стала домовленість про відновлення в найкоротші терміни руху дизель-поїзда Ківерці - Сапіжанка - Ківерці. Також найближчим часом буде відновлено рух поїзда Луцьк - Ковель - Луцьк.


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Теги: відновлення руху, Волинь, поїзди
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