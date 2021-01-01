Тарас Михалик тренуватиме «Волинь-2»
Сьогодні, 22:59
Український футболіст, колишній захисник київського "Динамо", московського "Локомотива", луцької "Волині" увійшов до тренерського штабу "Волинь-2".
Про це йдеться на сторінці футбольного клубу "Волинь".
Відтепер головному тренеру Альберту Шахову та Володимиру Марчуку допомагатиме Тарас Михалик.
"Звісно ж, особливо представляти цю людину волинським любителям футболу не потрібно – згадаємо лише, що у попередньому сезоні він виступав за «Волинь» та провів 21 поєдинок у Першій лізі чемпіонату України. Колектив футбольного клубу щиро бажає новому тренеру передати увесь свій колосальний ігровий досвід нашій молоді, аби кожен із молодих гравців успішно боровся за потрапляння до першої команди", - йдеться на сторінці.
Загалом, футболісти «Волині-2» ще учора, 1 лютого, приступили до свого зимового збору та уже плідно тренуються та готуються до весняної частини Другої ліги чемпіонату України. Також нагадаємо, що наш молодіжний склад заявився на Меморіал Ернеста Юста, що протягом двох місяців відбуватиметься у Львові та Винниках. Перша гра «Волині-2» на цьому турнірі планується на 6 лютого.
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Про це йдеться на сторінці футбольного клубу "Волинь".
Відтепер головному тренеру Альберту Шахову та Володимиру Марчуку допомагатиме Тарас Михалик.
"Звісно ж, особливо представляти цю людину волинським любителям футболу не потрібно – згадаємо лише, що у попередньому сезоні він виступав за «Волинь» та провів 21 поєдинок у Першій лізі чемпіонату України. Колектив футбольного клубу щиро бажає новому тренеру передати увесь свій колосальний ігровий досвід нашій молоді, аби кожен із молодих гравців успішно боровся за потрапляння до першої команди", - йдеться на сторінці.
Загалом, футболісти «Волині-2» ще учора, 1 лютого, приступили до свого зимового збору та уже плідно тренуються та готуються до весняної частини Другої ліги чемпіонату України. Також нагадаємо, що наш молодіжний склад заявився на Меморіал Ернеста Юста, що протягом двох місяців відбуватиметься у Львові та Винниках. Перша гра «Волині-2» на цьому турнірі планується на 6 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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