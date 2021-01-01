вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

3 лютого на Волині: гортаючи календар

3 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження відзначають сьогодні депутат Волинської обласної ради Олександр Бик (на фото), екс-начальник управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Волинської облдержадміністрації Андрій Ломага, журналісти Олена Мороз та Тетяна Хомич.

Іменинники цього дня Валеріан, Віктор, Євген, Максим, Тимофій.

Вітаємо усіх, у кого 3 лютого день народження чи день ангела. Бажаємо здоров’я, достатку, реалізації усіх життєвих планів.

3 лютого 1993 року був відновлений Шацький район.

Створений Шацький район був 1940 року, однак у 1963 році його приєднали до Любомльського.

3 лютого 1936 року народився заслужений журналіст України Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російського опозиціонера Навального відправили до колонії
Сьогодні, 00:15
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Євросоюз оновив обмеження на в'їзд до Шенгенської зони
02 лютий, 23:32
Тарас Михалик тренуватиме «Волинь-2»
02 лютий, 22:59
У Луцьку 20 будинків залишилися без тепла через поломку нещодавно відремонтованої теплотраси. ВІДЕО, ФОТО
02 лютий, 22:12
Схожі новини
30 січня на Волині: гортаючи календар 30 січня на Волині: гортаючи календар
30 січень, 00:00
28 січня на Волині: гортаючи календар 28 січня на Волині: гортаючи календар
28 січень, 00:00
26 січня на Волині: гортаючи календар 26 січня на Волині: гортаючи календар
26 січень, 00:00
16 січня на Волині: гортаючи календар 16 січня на Волині: гортаючи календар
16 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російського опозиціонера Навального відправили до колонії
Сьогодні, 00:15
 0
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Євросоюз оновив обмеження на в'їзд до Шенгенської зони
02 лютий, 23:32
 0
Тарас Михалик тренуватиме «Волинь-2»
02 лютий, 22:59
 0
У Луцьку 20 будинків залишилися без тепла через поломку нещодавно відремонтованої теплотраси. ВІДЕО, ФОТО
02 лютий, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8