На Волині затримали водія, який перевозив у бусі незаконну деревину
Сьогодні, 16:16
На Волині патрульні виявили автомобіль, керманич якого перевозив деревину без відповідних документів.
Так, у понеділок, 1 лютого, під час патрулювання на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин інспектори зупинили автомобіль Volkswagen LT, водій якого порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час спілкування із 60-річним керманичем, патрульні виявили факт перевезення лісосировини невідомого походження в багажному відділенні транспортного засобу. Як виявилося, належно оформлених документів на вантаж він не мав.
На місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини справи.
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Так, у понеділок, 1 лютого, під час патрулювання на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин інспектори зупинили автомобіль Volkswagen LT, водій якого порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Під час спілкування із 60-річним керманичем, патрульні виявили факт перевезення лісосировини невідомого походження в багажному відділенні транспортного засобу. Як виявилося, належно оформлених документів на вантаж він не мав.
На місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини справи.
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