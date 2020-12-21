На Волині затримали водія, який перевозив у бусі незаконну деревину





Так, у понеділок, 1 лютого, під час патрулювання на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин інспектори зупинили автомобіль Volkswagen LT, водій якого порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Під час спілкування із 60-річним керманичем, патрульні виявили факт перевезення лісосировини невідомого походження в багажному відділенні транспортного засобу. Як виявилося, належно оформлених документів на вантаж він не мав.



На місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини справи.





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