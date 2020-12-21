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На Волині затримали водія, який перевозив у бусі незаконну деревину

На Волині затримали водія, який перевозив у бусі незаконну деревину
На Волині патрульні виявили автомобіль, керманич якого перевозив деревину без відповідних документів.

Так, у понеділок, 1 лютого, під час патрулювання на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин інспектори зупинили автомобіль Volkswagen LT, водій якого порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Під час спілкування із 60-річним керманичем, патрульні виявили факт перевезення лісосировини невідомого походження в багажному відділенні транспортного засобу. Як виявилося, належно оформлених документів на вантаж він не мав.

На місце події патрульні викликали слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини справи.


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Теги: водій, патрульні, деревина
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