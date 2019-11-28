Депутат Волиньради став радником голови Луцької райради

Юрій Ройко став радником голови Луцької районної ради.



Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



За словами Юрія Ройка, він уже приступив до виконання обов'язків радника. Нагадаємо, очолює Луцьку райраду нині Олександр Омельчук, що також був депутатом Волиньради VII скликання від Волинської обласної регіональної парторганізації політичної партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП».



Юрій Ройко на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року балотувався у депутати Волинської обласної ради від політичної партії «За Майбутнє». Нині - член фракції «За Майбутнє» в обласній раді, голова постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.



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