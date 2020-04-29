На Сході російський снайпер вбив українського військового





Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.



"Сьогодні, 2 лютого, в районі ТОРЕЦЬК снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ", - йдеться удописі.



Не зважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі. Українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарні помер український військослужбовець, який був важко поранений російським снайпером на Донбасі.Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі."Сьогодні, 2 лютого, в районі ТОРЕЦЬК снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ", - йдеться удописі.Не зважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі. Українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

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