На Сході російський снайпер вбив українського військового
Сьогодні, 16:38
У лікарні помер український військослужбовець, який був важко поранений російським снайпером на Донбасі.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
"Сьогодні, 2 лютого, в районі ТОРЕЦЬК снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ", - йдеться удописі.
Не зважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі. Українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
"Сьогодні, 2 лютого, в районі ТОРЕЦЬК снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ", - йдеться удописі.
Не зважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі. Українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
Сьогодні, 17:02
У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку
Сьогодні, 16:59
На Сході російський снайпер вбив українського військового
Сьогодні, 16:38
Депутат Волиньради став радником голови Луцької райради
Сьогодні, 16:35