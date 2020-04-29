вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Сході російський снайпер вбив українського військового

На Сході російський снайпер вбив українського військового
У лікарні помер український військослужбовець, який був важко поранений російським снайпером на Донбасі.

Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні, 2 лютого, в районі ТОРЕЦЬК снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ", - йдеться удописі.

Не зважаючи на надану допомогу, він помер в лікарняному закладі. Українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК) направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Схід, війна, український військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
Сьогодні, 17:02
У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку
Сьогодні, 16:59
На Сході російський снайпер вбив українського військового
Сьогодні, 16:38
Депутат Волиньради став радником голови Луцької райради
Сьогодні, 16:35
На Волині затримали водія, який перевозив у бусі незаконну деревину
Сьогодні, 16:16
Схожі новини
На Сході під час обстрілу загинув український військовий На Сході під час обстрілу загинув український військовий
29 квітень, 2020, 11:45
На Сході український військовий підірвався на міні На Сході український військовий підірвався на міні
31 березень, 2020, 12:25
Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий
12 січень, 09:20
На Сході російські найманці вбили двох українських воїнів На Сході російські найманці вбили двох українських воїнів
30 жовтень, 2020, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
Сьогодні, 17:02
 0
У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку
Сьогодні, 16:59
 0
На Сході російський снайпер вбив українського військового
Сьогодні, 16:38
 0
Депутат Волиньради став радником голови Луцької райради
Сьогодні, 16:35
 0
На Волині затримали водія, який перевозив у бусі незаконну деревину
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8