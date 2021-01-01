У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
Сьогодні, 17:02
У Польщі український робітник впав з висоти на будівництві 100-метрового хмарочоса.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на dziennikzachodni.pl, близько 17:30 у понеділок, 1 лютого, 55-річний працівник з України під час виконання роботи впав з висоти.
Чоловік перебував на 12-му поверсі будівельних конструкцій і пролетів униз до 11-го поверху. Внаслідок падіння він отримав травму голови та втратив свідомість. Аби евакуювати його, довелося викликати спеціалізовану висотно-рятувальну групу. Їм вдалося спустити постраждалого за допомогою будівельного крана. Вся операція з порятунку тривала майже дві години.
Громадянина України госпіталізували в тяжкому стані до лікарні в місті Сосновець.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на dziennikzachodni.pl, близько 17:30 у понеділок, 1 лютого, 55-річний працівник з України під час виконання роботи впав з висоти.
Чоловік перебував на 12-му поверсі будівельних конструкцій і пролетів униз до 11-го поверху. Внаслідок падіння він отримав травму голови та втратив свідомість. Аби евакуювати його, довелося викликати спеціалізовану висотно-рятувальну групу. Їм вдалося спустити постраждалого за допомогою будівельного крана. Вся операція з порятунку тривала майже дві години.
Громадянина України госпіталізували в тяжкому стані до лікарні в місті Сосновець.
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