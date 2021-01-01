вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець

У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
У Польщі український робітник впав з висоти на будівництві 100-метрового хмарочоса.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на dziennikzachodni.pl, близько 17:30 у понеділок, 1 лютого, 55-річний працівник з України під час виконання роботи впав з висоти.

Чоловік перебував на 12-му поверсі будівельних конструкцій і пролетів униз до 11-го поверху. Внаслідок падіння він отримав травму голови та втратив свідомість. Аби евакуювати його, довелося викликати спеціалізовану висотно-рятувальну групу. Їм вдалося спустити постраждалого за допомогою будівельного крана. Вся операція з порятунку тривала майже дві години.

Громадянина України госпіталізували в тяжкому стані до лікарні в місті Сосновець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра, 3 лютого, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 17:23
На Рівненщині невідомі пошкодили авто журналістці. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
Сьогодні, 17:02
У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку
Сьогодні, 16:59
На Сході російський снайпер вбив українського військового
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО У Польщі водій з України врізався вантажівкою у потяг. ФОТО
27 січень, 14:48
У Польщі хворого на коронавірус українця виставили з орендованої квартири У Польщі хворого на коронавірус українця виставили з орендованої квартири
26 січень, 11:43
У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО У Польщі п'яний українець за кермом авто розтрощив на цвинтарі 9 надгробків. ФОТО
25 січень, 12:16
У Польщі на будівництві робітник з України впав з висоти У Польщі на будівництві робітник з України впав з висоти
24 січень, 10:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За підпал «Епіцентру» на Миколаївщині чоловіку загрожує довічне ув'язнення
Сьогодні, 18:34
 0
Стіни цвітуть: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на неякісне опалення. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські споруди
Сьогодні, 17:39
 0
Завтра, 3 лютого, частина Луцька буде без води
Сьогодні, 17:23
 0
На Рівненщині невідомі пошкодили авто журналістці. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8