У Луцькому районі на підприємстві троє чоловіків скоїли крадіжку





Інцидент трапився в одному із сіл Луцького району, - сектор комунікації поліції Волинської області.



Повідомлення про крадіжку до поліції надійшло 1 лютого від заступника директора організації. З’ясувалося, що зловмисники пошкодили вхідні двері приміщення на території підприємства та викрали дизельний двигун.



Правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли троє жителів Луцького району. Викрадений двигун вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Триває слідство.









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