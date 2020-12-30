На Рівненщині невідомі пошкодили авто журналістці. ФОТО





Пошкоджений автомобіль 28-річна жителька міста Здолбунів виявила сьогодні, 2 лютого, близько 14 години та про інцидент одразу повідомила до поліції,



Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що невідома особа шматком бруківки розбила бокове скло дверцят автомобіля «Opel Corsa», що належить 28-річній жительці Здолбунова. Автомобіль був припаркований на подвір’ї за місцем проживання заявниці.



Жінка представляє одне з інформаційних інтернет-видань та пов’язує скоєний злочин саме із професійною журналістською діяльністю. Крім того, вона балотувалася у кандидати в депутати на місцевих виборах та брала активну участь у політичній виборчій кампанії.



За вказаним фактом дізнавачі відділення поліції №6 Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).



Поліцейські із місця події вилучили наявні речові докази.



Працівники карного розшуку спільно з оперативними службами ГУНП та дізнавачами встановлюють особу, причетну до кримінального правопорушення. Розслідування вказаного злочину перебуває на особистому контролі керівництва поліції Рівненської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині розбили скло в автомобілі, який належить журналістці одного з інформаційних інтернет-видання області.Пошкоджений автомобіль 28-річна жителька міста Здолбунів виявила сьогодні, 2 лютого, близько 14 години та про інцидент одразу повідомила до поліції, повідомляє ГУНП у Рівненській області.Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що невідома особа шматком бруківки розбила бокове скло дверцят автомобіля «Opel Corsa», що належить 28-річній жительці Здолбунова. Автомобіль був припаркований на подвір’ї за місцем проживання заявниці.Жінка представляє одне з інформаційних інтернет-видань та пов’язує скоєний злочин саме із професійною журналістською діяльністю. Крім того, вона балотувалася у кандидати в депутати на місцевих виборах та брала активну участь у політичній виборчій кампанії.За вказаним фактом дізнавачі відділення поліції №6 Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).Поліцейські із місця події вилучили наявні речові докази.Працівники карного розшуку спільно з оперативними службами ГУНП та дізнавачами встановлюють особу, причетну до кримінального правопорушення. Розслідування вказаного злочину перебуває на особистому контролі керівництва поліції Рівненської області.

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