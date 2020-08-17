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Завтра, 3 лютого, частина Луцька буде без води

Завтра, 3 лютого, частина Луцька буде без води
У двох районах Луцька завтра, 3 лютого, тимчасово буде відсутнє водопостачання у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Зазначають, у зв’язку з аварійним поривом на водопровідній мережі, із 11:00 до 18:00 відбудеться зупинка водопостачання із перекриттям автомобільного руху в районі вулиці Теремнівська, уздовж вулиці Січової до вулиці Загородньої та на прилеглих територіях. Рух автомобілів на цій ділянці на час ремонту призупинять.

В районі Старого міста, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт, із 11:00 до 15:00 води не буде на вулицях Данила Галицького, Драгоманова, Братковського та на прилеглих територіях.

Перепрошують за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, вода, ремонтні роботи
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