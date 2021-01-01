Стіни цвітуть: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на неякісне опалення. ВІДЕО





Про це



За словами голови ОСББ Людмили Гладун, у листопаді та грудні “Луцьктепло” постачало воду у трубах надто низької температури, тож повноцінно обігріти нею будинок було неможливо.



“Температура 47-48 градусів. Це, уявляєте, ще 2-3 градуси відрізає трьохходовий клапан. Як можна такою водою нагріти будинок?” – каже жінка.



На холод і вогкість у квартирах нарікають і мешканці.



“Стіни цвітуть. Мокрі стіни. У кутовій кімнаті від підлоги білим пушком покривається. Зробили ремонт”, – бідкається мешканка однієї з квартир Іванна.



Ситуація покращилась після морозів. Нині тепло у будинок подають на рівні 70 градусів, тож мешканці врешті відігрілись. Та люди бояться, що це ненадовго. А за неякісну, за їх словами, послугу, хочуть відшкодувати частину грошей.



“Якщо ми платимо за подачу температури 70-75 градусів, ми платимо за гігакалорію 1847, 75, то ми згідні з цим. Але коли ми на будинок отримуємо 47-48… То нам повинні зробити перерахунок,” – переконана голова ОСББ.



Втім, у “Луцьктеплі” кажуть, що перерахунок робити не будуть, оскільки у багатоповерхівці встановлений загальнобудинковий лічильник.



“Якщо є засіб комерційного обліку, споживач сплачує рівно за ту кількість теплової енергії, яку прийняв будинок, яку зафіксував лічильник”, – пояснив прессекретар ДКП “Луцьктепло” Антон Безносиков.



Чинність цієї норми підтверджує і луцький адвокат Олег Огородник. Каже, довести, що “Луцьктепло” неякісно виконувало послугу реально, але робити це потрібно було лише тоді, коли в будинку були проблеми з опаленням. Нині – надто пізно.



“Треба робити заміри на момент постачання цієї теплової енергії, вже заднім числом неможливо буде виміряти яка енергія якої температури була поставлена до будинку, до цих мереж”, – пояснив він.



У “Луцьктеплі” додали, що будинок обстежили. Майстри дійшли висновку, що проблема є у роботі самого ІТП.



“Температура теплоносія на вході у будинок відповідала параметрам згідно температурного графіку роботи наших об’єктів, але після ІТП була істотна різниця в параметрах, більше 10 градусів”, – пояснив речник ДКП “Луцьктепло”.



Більше – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку на вулиці Космонавтів, 4, що у Луцьку, хочуть зробити перерахунок за неякісну послугу з опалення.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.За словами голови ОСББ, у листопаді та грудні “Луцьктепло” постачало воду у трубах надто низької температури, тож повноцінно обігріти нею будинок було неможливо.“Температура 47-48 градусів. Це, уявляєте, ще 2-3 градуси відрізає трьохходовий клапан. Як можна такою водою нагріти будинок?” – каже жінка.На холод і вогкість у квартирах нарікають і мешканці.“Стіни цвітуть. Мокрі стіни. У кутовій кімнаті від підлоги білим пушком покривається. Зробили ремонт”, – бідкається мешканка однієї з квартир Іванна.Ситуація покращилась після морозів. Нині тепло у будинок подають на рівні 70 градусів, тож мешканці врешті відігрілись. Та люди бояться, що це ненадовго. А за неякісну, за їх словами, послугу, хочуть відшкодувати частину грошей.“Якщо ми платимо за подачу температури 70-75 градусів, ми платимо за гігакалорію 1847, 75, то ми згідні з цим. Але коли ми на будинок отримуємо 47-48… То нам повинні зробити перерахунок,” – переконана голова ОСББ.Втім, у “Луцьктеплі” кажуть, що перерахунок робити не будуть, оскільки у багатоповерхівці встановлений загальнобудинковий лічильник.“Якщо є засіб комерційного обліку, споживач сплачує рівно за ту кількість теплової енергії, яку прийняв будинок, яку зафіксував лічильник”, – пояснив прессекретар ДКП “Луцьктепло” Антон Безносиков.Чинність цієї норми підтверджує і луцький адвокат Олег Огородник. Каже, довести, що “Луцьктепло” неякісно виконувало послугу реально, але робити це потрібно було лише тоді, коли в будинку були проблеми з опаленням. Нині – надто пізно.“Треба робити заміри на момент постачання цієї теплової енергії, вже заднім числом неможливо буде виміряти яка енергія якої температури була поставлена до будинку, до цих мереж”, – пояснив він.У “Луцьктеплі” додали, що будинок обстежили. Майстри дійшли висновку, що проблема є у роботі самого ІТП.“Температура теплоносія на вході у будинок відповідала параметрам згідно температурного графіку роботи наших об’єктів, але після ІТП була істотна різниця в параметрах, більше 10 градусів”, – пояснив речник ДКП “Луцьктепло”.Більше – у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію