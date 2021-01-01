За підпал «Епіцентру» на Миколаївщині чоловіку загрожує довічне ув'язнення





Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївської області Сергій Шайхет на сторінці у Facebook, передає



“Дії „негідника“, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, слідчі Первомайського районний відділ поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України „Умисне знищення або пошкодження майна“ та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України „Замах на умисне вбивство“. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі”, — написав Шайхет.



За словами голови поліції області, наразі правоохоронці на місці пожежі продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок.



Всіх громадян, які стали свідками підпалу і перебували у момент скоєння злочину у торгівельному центрі, він закликав звернутись до Первомайського районного відділу поліції.



Нагадаємо, 2 лютого о 12:57 на лінію 101 надійшла інформація про пожежу торговельного центру “Епіцентр К” на вулиці Федора Достоєвського міста Первомайськ.



“Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється. Проведено евакуацію персоналу та відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав”, — зазначили у ДСНС.



Поліція пізніше повідомила, що затримала чоловіка, який здійснив підпал торгівельного центру “Епіцентр”. За даними правоохоронців, 37-річний чоловік прийшов до торгівельного центру з ножем та сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини.



Як повідомив УНН заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, поліція розглядає версію про замовлення підпалу ТЦ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмиснику, який вчинив підпал торгівельного центру “Епіцентр” у Первомайську, що на Миколаївщині, загрожує довічне позбавлення волі.Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Миколаївської областіна сторінці у Facebook, передає УНН. “Дії „негідника“, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, слідчі Первомайського районний відділ поліції кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України „Умисне знищення або пошкодження майна“ та ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України „Замах на умисне вбивство“. За скоєне йому загрожує до довічного позбавлення волі”, — написав Шайхет.За словами голови поліції області, наразі правоохоронці на місці пожежі продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок.Всіх громадян, які стали свідками підпалу і перебували у момент скоєння злочину у торгівельному центрі, він закликав звернутись до Первомайського районного відділу поліції.Нагадаємо, 2 лютого о 12:57 на лінію 101міста Первомайськ.“Орієнтовна площа та причина наразі встановлюється. Проведено евакуацію персоналу та відвідувачів. За попередніми даними, ніхто не постраждав”, — зазначили у ДСНС.Поліція пізніше повідомила, що затримала чоловіка, який здійснив підпал торгівельного центру “Епіцентр”. За даними правоохоронців,У відділі лако-фарбових товарів почав розливати займисті рідини.Як повідомив УНН заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, поліція розглядає версію про замовлення підпалу ТЦ.

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