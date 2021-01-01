Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 лютого
Сьогодні, 20:00
У Луцьку завтра, 3 лютого, прогнозують хмарну погоду протягом усього дня.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. Вночі температура повітря буде від 1 градуса тепла до 1 градуса тепла, вдень - від до 2 градусів тепла до 2 градусів. Ввечері коливатиметься від 3 градусів тепла до 1 градуса тепла.
У народномк прогнозі йдеться, “якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив — буде добре жито і борошно в сито” — молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай. А ось ясне небо передвіщало недорід. Яскраво-червоний захід 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день; а ясна погода — ранню весну. Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається — чисті та великі.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Зранку буде йти дощ, який припиниться тільки ввечері. Вночі температура повітря буде від 1 градуса тепла до 1 градуса тепла, вдень - від до 2 градусів тепла до 2 градусів. Ввечері коливатиметься від 3 градусів тепла до 1 градуса тепла.
У народномк прогнозі йдеться, “якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив — буде добре жито і борошно в сито” — молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай. А ось ясне небо передвіщало недорід. Яскраво-червоний захід 3 лютого прогнозував морозний ясний завтрашній день; а ясна погода — ранню весну. Якщо вдень сонце світить яскраво, то влітку на фруктових деревах плоди червиві будуть, а якщо воно за хмари ховається — чисті та великі.
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