Волинянка бореться за звання кращої футзалістки України

Уродженка Волині Юлія Костюк змагається за звання найкращої футзалістки України 2020 року.Про це йдеться на сторінці "Футбольні зірки України" у фейсбуці.Так, претендентками на звання "Найкращий гравець із футзалу. Жінки" крім Юлії Костюк стали ще дві спортсменки -Ксенію можна сміливо назвати однією з авторок чемпіонства київського «Будстара-НПУ» у вищій лізі серед жіночих команд.Загалом з 14-ма забитими м’ячами Гриценко вдалося посісти друге місце у списку бомбардирів сезону-2019/2020.Окрім того, надзвичайно вдалим для Ксенії видався міжнародний жіночий турнір «Lviv Freedom Cup», за підсумками якого їй вдалося стати кращим бомбардиром, а збірна України посіла друге місце.Зараз Ксенія виступає в чемпіонаті Кувейту, де продовжує демонструвати яскраву й результативну гру.Разом із київським колективом минулого сезону Ірина посіла третю сходинку в чемпіонаті. За його підсумками вона з дев’ятьма голами на своєму рахунку стала одним із кращих бомбардирів команди.Занести до активу Ірина може й вже згаданий «Lviv Freedom Cup», де вона також була на важливих ролях та допомогла збірній України кваліфікуватися до фіналу. На жаль, виступити на клубній європейській арені «IMS-НУХТ» в якості чемпіона сезону-2018/2019 не дозволив сумнозвісний карантин, який призвів до відміни традиційного «Women`s Futsal Tournament».Окрім того, саме взяття воріт від Ірини стало одним із визначальних на шляху команди до фіналу Кубку України серед жіночих команд.У своєму дебютному сезоні у складі «Збірної Харківської області-Тесла» Юлія зуміла допомогти своїй команді здобути срібні медалі чемпіонату України серед команд вищої ліги.На міжнародній арені Костюк також удалося проявити себе у складі збірної України. На її рахунку гол у ворота Угорщини на «Lviv Freedom Cup».Зараз Костюк разом зі «Збірною Харківської області-Тесла» є лідером своєї групи в чемпіонаті, а Юлія встигла неодноразово відзначитися у воротах суперниць.