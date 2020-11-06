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Волинянка бореться за звання кращої футзалістки України

Волинянка бореться за звання кращої футзалістки України
Уродженка Волині Юлія Костюк змагається за звання найкращої футзалістки України 2020 року.

Про це йдеться на сторінці "Футбольні зірки України" у фейсбуці.

Так, претендентками на звання "Найкращий гравець із футзалу. Жінки" крім Юлії Костюк стали ще дві спортсменки - Ксенія Гриценко, Ірина Дубицька.

Ксенія Гриценко («Аль-Кувейт», Кувейт)

Ксенію можна сміливо назвати однією з авторок чемпіонства київського «Будстара-НПУ» у вищій лізі серед жіночих команд.
Загалом з 14-ма забитими м’ячами Гриценко вдалося посісти друге місце у списку бомбардирів сезону-2019/2020.

Окрім того, надзвичайно вдалим для Ксенії видався міжнародний жіночий турнір «Lviv Freedom Cup», за підсумками якого їй вдалося стати кращим бомбардиром, а збірна України посіла друге місце.

Зараз Ксенія виступає в чемпіонаті Кувейту, де продовжує демонструвати яскраву й результативну гру.

Ірина Дубицька («IMS-НУХТ»)

Разом із київським колективом минулого сезону Ірина посіла третю сходинку в чемпіонаті. За його підсумками вона з дев’ятьма голами на своєму рахунку стала одним із кращих бомбардирів команди.

Занести до активу Ірина може й вже згаданий «Lviv Freedom Cup», де вона також була на важливих ролях та допомогла збірній України кваліфікуватися до фіналу. На жаль, виступити на клубній європейській арені «IMS-НУХТ» в якості чемпіона сезону-2018/2019 не дозволив сумнозвісний карантин, який призвів до відміни традиційного «Women`s Futsal Tournament».

Окрім того, саме взяття воріт від Ірини стало одним із визначальних на шляху команди до фіналу Кубку України серед жіночих команд.

Юлія Костюк («Збірна Харківської області-Тесла»)

У своєму дебютному сезоні у складі «Збірної Харківської області-Тесла» Юлія зуміла допомогти своїй команді здобути срібні медалі чемпіонату України серед команд вищої ліги.

На міжнародній арені Костюк також удалося проявити себе у складі збірної України. На її рахунку гол у ворота Угорщини на «Lviv Freedom Cup».

Зараз Костюк разом зі «Збірною Харківської області-Тесла» є лідером своєї групи в чемпіонаті, а Юлія встигла неодноразово відзначитися у воротах суперниць.

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Теги: Волинь, Шацьк, футзал
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