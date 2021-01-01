Через аварію жителі Ковеля залишилися без води





Про це повідомляє



Аварія сталася ввечері 2 лютого на напірно-каналізаційному колекторі. Відтак, у домівках ковельчан, окрім жителів мікрорайону Ковель-2, відсутнє водопостачання.



Наразі ремонтні роботи тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ковель через аварію відключили водопостачання.Про це повідомляє ПроКовель Аварія сталася ввечері 2 лютого на напірно-каналізаційному колекторі. Відтак, у домівках ковельчан, окрім жителів мікрорайону Ковель-2, відсутнє водопостачання.Наразі ремонтні роботи тривають.

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