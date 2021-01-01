Через аварію жителі Ковеля залишилися без води
Сьогодні, 02:14
У місті Ковель через аварію відключили водопостачання.
Про це повідомляє ПроКовель.
Аварія сталася ввечері 2 лютого на напірно-каналізаційному колекторі. Відтак, у домівках ковельчан, окрім жителів мікрорайону Ковель-2, відсутнє водопостачання.
Наразі ремонтні роботи тривають.
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Про це повідомляє ПроКовель.
Аварія сталася ввечері 2 лютого на напірно-каналізаційному колекторі. Відтак, у домівках ковельчан, окрім жителів мікрорайону Ковель-2, відсутнє водопостачання.
Наразі ремонтні роботи тривають.
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