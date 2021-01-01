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Через аварію жителі Ковеля залишилися без води

Через аварію жителі Ковеля залишилися без води
У місті Ковель через аварію відключили водопостачання.

Про це повідомляє ПроКовель.

Аварія сталася ввечері 2 лютого на напірно-каналізаційному колекторі. Відтак, у домівках ковельчан, окрім жителів мікрорайону Ковель-2, відсутнє водопостачання.

Наразі ремонтні роботи тривають.

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Теги: аварія, Ковель
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