Два волинські владики взяли участь у засіданні Священного Синоду ПЦУ





Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.



Засідання Священного Синоду Української Православної Церкви відбулося під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія у Митрополичому домі при Соборі Святої Софії у Києві.







Це перше у 2021 році засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України).



Синод констатував, що під час триваючої російської гібридної агресії проти України особливе занепокоєння викликають намагання агресора використати прямий чи опосередкований вплив на окремих суддів з метою ухвалення ними рішень, що руйнують державну незалежність України. Зокрема йдеться про намагання заблокувати дію та скасувати закон №2662, яким передбачено обов’язок релігійних організацій, що мають свій керівний центр у країні-агресорі, тобто в Російській Федерації, у своїй офіційний назві вказувати приналежність до такого релігійного центру.



Заслухавши інформацію щодо можливого незаконного впливу політиків проросійського спрямування, прихильників Московського патріархату на ухвалення низки резонансних судових рішень Священний Синод вирішив прийняти та опублікувати з цього приводу свою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл та єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей взяли участь у засіданні Священного Синоду ПЦУ.Про це йдеться на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.Засідання Священного Синоду Української Православної Церкви відбулося під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія у Митрополичому домі при Соборі Святої Софії у Києві.Це перше у 2021 році засідання Священного Синоду Української Православної Церкви (Православної Церкви України).Синод констатував, що під час триваючої російської гібридної агресії проти України особливе занепокоєння викликають намагання агресора використати прямий чи опосередкований вплив на окремих суддів з метою ухвалення ними рішень, що руйнують державну незалежність України. Зокрема йдеться про намагання заблокувати дію та скасувати закон №2662, яким передбачено обов’язок релігійних організацій, що мають свій керівний центр у країні-агресорі, тобто в Російській Федерації, у своїй офіційний назві вказувати приналежність до такого релігійного центру.Заслухавши інформацію щодо можливого незаконного впливу політиків проросійського спрямування, прихильників Московського патріархату на ухвалення низки резонансних судових рішень Священний Синод вирішив прийняти та опублікувати з цього приводу свою Заяву.

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