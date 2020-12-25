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Бійцям «Світязя» передали на Схід смаколики з Волині, а ті вгощали волонтерів борщем. ФОТО

Бійцям «Світязя» передали на Схід смаколики з Волині, а ті вгощали волонтерів борщем. ФОТО
2 лютого громадські активісти приїхали до військового батальйону "Світязь", аби передати харчі, які готували два дні.

Військові нагодували волонтерів червоним борщем, - розповіла Суспільному волонтерка Софія Калюжна.

"Зустріли волонтерів по-домашньому щиро і радо. Не могли наговоритися", - розповіла Софія Калюжна. Військові показали гостям своє кухонне господарство. Пригостили червоним борщем. Смаколиків з Волині чекали, бо стежили у соціальних мережах, як люди два дні готували олів'є та ліпили вареники бійцям.

Дорога до Волновахи була важкою, - каже Софія Калюжна. У Полтавській області замітало снігом, а на Сході України - весна, +8 градусів.

З Луцька на Схід поїхало троє волонтерів - настоятель Луцького храму Степан Гергель, волонтерка Софія Калюжна та керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв Роман Ковальчук та водій.

Поїздка запланована на два дні. Волонтери відвідали пам'ятник захисникам України у Волновасі та церкву. Заїжджатимуть у Мар'їнку та Авдіївку.

Нагадаємо, волинські волонтери вже вчетверте організовують приготування та відправлення домашньої їжі на Схід. Мікроавтобус з гостинцями солдатам вирушив в дорогу 1 лютого.

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Теги: Волинь, війна
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