Бійцям «Світязя» передали на Схід смаколики з Волині, а ті вгощали волонтерів борщем. ФОТО





Військові нагодували волонтерів червоним борщем, - розповіла



"Зустріли волонтерів по-домашньому щиро і радо. Не могли наговоритися", - розповіла Софія Калюжна. Військові показали гостям своє кухонне господарство. Пригостили червоним борщем. Смаколиків з Волині чекали, бо стежили у соціальних мережах, як люди два дні готували олів'є та ліпили вареники бійцям.



Дорога до Волновахи була важкою, - каже Софія Калюжна. У Полтавській області замітало снігом, а на Сході України - весна, +8 градусів.



З Луцька на Схід поїхало троє волонтерів - настоятель Луцького храму Степан Гергель, волонтерка Софія Калюжна та керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв Роман Ковальчук та водій.



Поїздка запланована на два дні. Волонтери відвідали пам'ятник захисникам України у Волновасі та церкву. Заїжджатимуть у Мар'їнку та Авдіївку.



Нагадаємо, волинські волонтери вже вчетверте організовують приготування та відправлення домашньої їжі на Схід. Мікроавтобус з гостинцями солдатам вирушив в дорогу 1 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 лютого громадські активісти приїхали до військового батальйону "Світязь", аби передати харчі, які готували два дні.Військові нагодували волонтерів червоним борщем, - розповіла Суспільному волонтерка Софія Калюжна."Зустріли волонтерів по-домашньому щиро і радо. Не могли наговоритися", - розповіла Софія Калюжна. Військові показали гостям своє кухонне господарство. Пригостили червоним борщем. Смаколиків з Волині чекали, бо стежили у соціальних мережах, як люди два дні готували олів'є та ліпили вареники бійцям.Дорога до Волновахи була важкою, - каже Софія Калюжна. У Полтавській області замітало снігом, а на Сході України - весна, +8 градусів.З Луцька на Схід поїхало троє волонтерів - настоятель Луцького храму Степан Гергель, волонтерка Софія Калюжна та керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв Роман Ковальчук та водій.Поїздка запланована на два дні. Волонтери відвідали пам'ятник захисникам України у Волновасі та церкву. Заїжджатимуть у Мар'їнку та Авдіївку.Нагадаємо, волинські волонтери вже вчетверте організовують приготування та відправлення домашньої їжі на Схід. Мікроавтобус з гостинцями солдатам вирушив в дорогу 1 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію