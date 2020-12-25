Бійцям «Світязя» передали на Схід смаколики з Волині, а ті вгощали волонтерів борщем. ФОТО
Сьогодні, 21:53
2 лютого громадські активісти приїхали до військового батальйону "Світязь", аби передати харчі, які готували два дні.
Військові нагодували волонтерів червоним борщем, - розповіла Суспільному волонтерка Софія Калюжна.
"Зустріли волонтерів по-домашньому щиро і радо. Не могли наговоритися", - розповіла Софія Калюжна. Військові показали гостям своє кухонне господарство. Пригостили червоним борщем. Смаколиків з Волині чекали, бо стежили у соціальних мережах, як люди два дні готували олів'є та ліпили вареники бійцям.
Дорога до Волновахи була важкою, - каже Софія Калюжна. У Полтавській області замітало снігом, а на Сході України - весна, +8 градусів.
З Луцька на Схід поїхало троє волонтерів - настоятель Луцького храму Степан Гергель, волонтерка Софія Калюжна та керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв Роман Ковальчук та водій.
Поїздка запланована на два дні. Волонтери відвідали пам'ятник захисникам України у Волновасі та церкву. Заїжджатимуть у Мар'їнку та Авдіївку.
Нагадаємо, волинські волонтери вже вчетверте організовують приготування та відправлення домашньої їжі на Схід. Мікроавтобус з гостинцями солдатам вирушив в дорогу 1 лютого.
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Військові нагодували волонтерів червоним борщем, - розповіла Суспільному волонтерка Софія Калюжна.
"Зустріли волонтерів по-домашньому щиро і радо. Не могли наговоритися", - розповіла Софія Калюжна. Військові показали гостям своє кухонне господарство. Пригостили червоним борщем. Смаколиків з Волині чекали, бо стежили у соціальних мережах, як люди два дні готували олів'є та ліпили вареники бійцям.
Дорога до Волновахи була важкою, - каже Софія Калюжна. У Полтавській області замітало снігом, а на Сході України - весна, +8 градусів.
З Луцька на Схід поїхало троє волонтерів - настоятель Луцького храму Степан Гергель, волонтерка Софія Калюжна та керівник спортивного клубу козацьких бойових мистецтв Роман Ковальчук та водій.
Поїздка запланована на два дні. Волонтери відвідали пам'ятник захисникам України у Волновасі та церкву. Заїжджатимуть у Мар'їнку та Авдіївку.
Нагадаємо, волинські волонтери вже вчетверте організовують приготування та відправлення домашньої їжі на Схід. Мікроавтобус з гостинцями солдатам вирушив в дорогу 1 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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