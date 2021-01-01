У Луцьку 20 будинків залишилися без тепла через поломку нещодавно відремонтованої теплотраси. ВІДЕО, ФОТО





Про це Антон Безносиков.



Декілька днів тому, 29 січня, через аварію на тепломережі 20 будинків на проспекті Соборності та 13 будинків на вулицях Домни Гордіюк і Наливайка опинилися без теплопостачання та гарячої води.



Майстер з ремонту теплових мереж Андрій Стаднюк розповів Суспільному, що витік на трубі на перехресті проспектів Молоді та Соборності стався в п'ятницю. Тоді, з його слів, комунальники провели ремонт, однак цього разу трубу прорвало в іншому місці. Комунальник каже: спершу заварюють трубу, ставлять на потрібне місце латку і тоді пустять опалення.



Нині ремонтують той же трубопровід, який лагодили чотири дні тому. Без теплопостачання і гарячої води мешканці 20 будинків на проспекті Соборності та вулиці Кравчука, – говорить речник "Луцьктепла" Антон Безносиков. Із його слів, попередній витік був невеликий, тому його ліквідували швидко.



"Сьогодні стався повторний витік на тій же ділянці трубопроводу. Із 9-ої години розпочалися роботи, перекрили ділянку трубопроводу, відкачали воду і зараз там проводяться подальші роботи: зварювальні та з ліквідації витоку", – зазначили в "Луцьктеплі".



Зі слів речника підприємства, до кінця дня ремонтні роботи мають завершити та відновити теплопостачання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці 20 багатоквартирних будинків у Луцьку від 9-ї ранку 2 лютого – без тепла в оселях і гарячої води.Про це Суспільному розповів речник ДКП "Луцьктепло"Декілька днів тому, 29 січня, через аварію на тепломережі 20 будинків на проспекті Соборності та 13 будинків на вулицях Домни Гордіюк і Наливайка опинилися без теплопостачання та гарячої води.Майстер з ремонту теплових мереж Андрій Стаднюк розповів Суспільному, що витік на трубі на перехресті проспектів Молоді та Соборності стався в п'ятницю. Тоді, з його слів, комунальники провели ремонт, однак цього разу трубу прорвало в іншому місці. Комунальник каже: спершу заварюють трубу, ставлять на потрібне місце латку і тоді пустять опалення.Нині ремонтують той же трубопровід, який лагодили чотири дні тому. Без теплопостачання і гарячої води мешканці 20 будинків на проспекті Соборності та вулиці Кравчука, – говорить речник "Луцьктепла" Антон Безносиков. Із його слів, попередній витік був невеликий, тому його ліквідували швидко."Сьогодні стався повторний витік на тій же ділянці трубопроводу. Із 9-ої години розпочалися роботи, перекрили ділянку трубопроводу, відкачали воду і зараз там проводяться подальші роботи: зварювальні та з ліквідації витоку", – зазначили в "Луцьктеплі".Зі слів речника підприємства, до кінця дня ремонтні роботи мають завершити та відновити теплопостачання.

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