Як в Україні святкуватимуть День незалежності у 2021 році





Так, 24 серпня в Україні відбудеться парад та святковий концерт, а напередодні проведуть саміт "Кримська платформа", - повідомляє



"Повинно бути не менше 30 років досвіду, але й погляд на 30 років вперед. Важливою залишається концепція єдності і зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", - заявив Зеленський.



В Офісі президента зазначили, що у переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.



Безпосередньо 24 серпня поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт. У відомстві наголосили, що кожне міністерство представить особливий, визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.



Також очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України. Володимир Зеленський також нагадав, що 2021 рік був роком визначних дат в історії України.



"Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися", – наголосив президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо концепції святкування 30-річчя незалежності України.Так, 24 серпня в Україні відбудеться парад та святковий концерт, а напередодні проведуть саміт "Кримська платформа", - повідомляє Суспільне. "Повинно бути не менше 30 років досвіду, але й погляд на 30 років вперед. Важливою залишається концепція єдності і зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені", - заявив Зеленський.В Офісі президента зазначили, що у переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.Безпосередньо 24 серпня поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт. У відомстві наголосили, що кожне міністерство представить особливий, визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України.Також очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів та друзів України. Володимир Зеленський також нагадав, що 2021 рік був роком визначних дат в історії України."Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися", – наголосив президент.

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