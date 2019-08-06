Російського опозиціонера Навального відправили до колонії





Суддя прийняла рішення з питання про скасування умовного терміну Навальному і заміні його на реальний у справі Ів Роше Схід. Подання про заміну умовного покарання винесла ФСВП і підтримала Генпрокуратура у зв'язку з "неодноразовими порушенням обвинуваченим обов'язку прибути в кримінально-виконавчу інспекцію", - пише



"Суд постановив клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Навальному А. А. задовольнити", - сказала суддя Наталія Репнікова.



За її словами, до набуття вироком чинності Навальному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.



З урахуванням року, проведеного під домашнім арештом, Олексій Навальний пробуде в колонії 2,5 року.



Варто зазначити, що 2 лютого в Москві біля суду затримували прихильників Навального, було затримано близько ста п'ятдесяти осіб.



Раніше повідомлялося, що влада Москви рекомендувала закрити магазини і кафе в центрі міста 31 січня у зв'язку з очікуваними акціями на підтримку Олексія Навального.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд у Москві замінив умовне покарання Олексію Навальному на реальне, відправивши його в колонію загального режиму.Суддя прийняла рішення з питання про скасування умовного терміну Навальному і заміні його на реальний у справі Ів Роше Схід. Подання про заміну умовного покарання винесла ФСВП і підтримала Генпрокуратура у зв'язку з "неодноразовими порушенням обвинуваченим обов'язку прибути в кримінально-виконавчу інспекцію", - пише Кореспондент. "Суд постановив клопотання ФСВП про заміну умовного терміну Навальному А. А. задовольнити", - сказала суддя Наталія Репнікова.За її словами, до набуття вироком чинності Навальному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.З урахуванням року, проведеного під домашнім арештом, Олексій Навальний пробуде в колонії 2,5 року.Варто зазначити, що 2 лютого в Москві біля суду затримували прихильників Навального, було затримано близько ста п'ятдесяти осіб.Раніше повідомлялося, що влада Москви рекомендувала закрити магазини і кафе в центрі міста 31 січня у зв'язку з очікуваними акціями на підтримку Олексія Навального.

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