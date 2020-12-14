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В італійському містечку влада заборонила жителям хворіти на COVID-19

В італійському містечку влада заборонила жителям хворіти на COVID-19
Жителям італійської комуни Оніфері на острові Сардинія місцева влада заборонила хворіти та вимагати ліки від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання La Nuova Sardegna.

Місцева влада зробила це для того, щоб привернути увагу держави до проблеми — в Оніфері, де проживають близько тисячі людей, немає свого лікаря.

«Громадянам категорично заборонено хворіти, мати потребу в лікуванні та ліках, а також заражатися вірусом COVID-19», — йдеться у розпорядженні голови комуни Стефанії Пірас.

Пані Пірас направила копію розпорядження регіональній владі, місцевому департаменту охорони здоров'я та поліції, назвавши ситуацію "ганьбою". Вона заявила, що Оніфері — не єдина комуна з подібною проблемою.

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Теги: Італія, світ, курйоз, коронавірус
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