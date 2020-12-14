В італійському містечку влада заборонила жителям хворіти на COVID-19





Як передає



Місцева влада зробила це для того, щоб привернути увагу держави до проблеми — в Оніфері, де проживають близько тисячі людей, немає свого лікаря.



«Громадянам категорично заборонено хворіти, мати потребу в лікуванні та ліках, а також заражатися вірусом COVID-19», — йдеться у розпорядженні голови комуни Стефанії Пірас.



Пані Пірас направила копію розпорядження регіональній владі, місцевому департаменту охорони здоров'я та поліції, назвавши ситуацію "ганьбою". Вона заявила, що Оніфері — не єдина комуна з подібною проблемою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителям італійської комуни Оніфері на острові Сардинія місцева влада заборонила хворіти та вимагати ліки від COVID-19.Як передає Укрінфор м, про це повідомляє видання La Nuova Sardegna.Місцева влада зробила це для того, щоб привернути увагу держави до проблеми — в Оніфері, де проживають близько тисячі людей, немає свого лікаря.«Громадянам категорично заборонено хворіти, мати потребу в лікуванні та ліках, а також заражатися вірусом COVID-19», — йдеться у розпорядженні голови комуни Стефанії Пірас.Пані Пірас направила копію розпорядження регіональній владі, місцевому департаменту охорони здоров'я та поліції, назвавши ситуацію "ганьбою". Вона заявила, що Оніфері — не єдина комуна з подібною проблемою.

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