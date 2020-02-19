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До ювілею Лесі Українки запустять проєкт «150 імен Лесі»

До ювілею Лесі Українки запустять проєкт «150 імен Лесі»
В Україні в рамках святкування 150 річниці з дня народження Лесі Українки планують реалізувати проєкт «150 імен Лесі».

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час наради з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент окремо порушив тему святкування 150-річчя видатної поетеси Лесі Українки. Указ щодо цього Глава держави підписав минулого тижня. Олександр Ткаченко представив попередню презентацію запланованих заходів, зокрема масштабне відкриття експозиції «150 імен Лесі».

Глава держави зауважив, що 150-річчя з дня народження Лесі Українки – чудова нагода актуалізувати її творчість.

«Свого часу Леся Українка була символом прогресивного мислення, фактично письменницею світового масштабу. Вона вивела українську літературу на новий рівень, продемонструвала нові можливості українського слова. Вона стала голосом України у світі. Що я хочу сказати: для своїх сучасників вона була просто крутою. І сьогодні ми можемо її «оживити», зацікавити молодь, показати її актуальність. Леся Українка буде значимою завжди», – зазначив Володимир Зеленський.

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Теги: Леся Українка, Луцьк, Україна
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