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Сьогодні, 3 лютого, частина Луцька залишиться без води

Сьогодні, 3 лютого, частина Луцька залишиться без води
У двох районах Луцька сьогодні, 3 лютого, тимчасово буде відсутнє водопостачання у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Зазначають, у зв’язку з аварійним поривом на водопровідній мережі, із 11:00 до 18:00 відбудеться зупинка водопостачання із перекриттям автомобільного руху в районі вулиці Теремнівська, уздовж вулиці Січової до вулиці Загородньої та на прилеглих територіях. Рух автомобілів на цій ділянці на час ремонту призупинять.

В районі Старого міста у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт із 11:00 до 15:00 води не буде на вулицях Данила Галицького, Драгоманова, Братковського та на прилеглих територіях.


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Теги: вода, відключення, ремонтні роботи
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