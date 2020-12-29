Сьогодні, 3 лютого, частина Луцька залишиться без води

У двох районах Луцька сьогодні, 3 лютого, тимчасово буде відсутнє водопостачання у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".Зазначають, у зв’язку з аварійним поривом на водопровідній мережі, із 11:00 до 18:00 відбудеться зупинка водопостачання із перекриттям автомобільного руху в районі вулиці Теремнівська, уздовж вулиці Січової до вулиці Загородньої та на прилеглих територіях. Рух автомобілів на цій ділянці на час ремонту призупинять.В районі Старого міста у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт із 11:00 до 15:00 води не буде на вулицях Данила Галицького, Драгоманова, Братковського та на прилеглих територіях.