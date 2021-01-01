вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 3 лютого

Курс валют у Луцьку на 3 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.00, а продаж – 28.10.

Євро при купівлі становить – 33.60, продажу – 34.00.

Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.47, продаж – 7.54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Світ Кераміки»: салон-магазин у Луцьку, який допоможе створити ексклюзивну красу і затишок*
Сьогодні, 09:30
Зеленський заблокував канали Медведчука
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 3 лютого
Сьогодні, 09:15
Сьогодні, 3 лютого, частина Луцька залишиться без води
Сьогодні, 08:48
За добу в Україні від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
Сьогодні, 08:41
Схожі новини
Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 2 лютого Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 2 лютого
02 лютий, 09:08
Курс валют у Луцьку станом на 1 лютого Курс валют у Луцьку станом на 1 лютого
01 лютий, 09:02
Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 29 січня Скільки коштує валюта у Луцьку станом на 29 січня
29 січень, 09:19
Курс валют у Луцьку на 28 січня Курс валют у Луцьку на 28 січня
28 січень, 09:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Світ Кераміки»: салон-магазин у Луцьку, який допоможе створити ексклюзивну красу і затишок*
Сьогодні, 09:30
 0
Зеленський заблокував канали Медведчука
Сьогодні, 09:23
 0
Курс валют у Луцьку на 3 лютого
Сьогодні, 09:15
 0
Сьогодні, 3 лютого, частина Луцька залишиться без води
Сьогодні, 08:48
 0
За добу в Україні від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
Сьогодні, 08:41
 0
Медіа
відео
1/8