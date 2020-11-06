«Не надягну маску, поки живу на землі»: на Рівненщині вчителька потрапила в скандал через релігійні переконання





Жінка продовжує ходити на уроки без маски і скаржиться, що її позиція завдає в побуті багато проблем – їй не продають товарів у магазинах і навіть не видають зарплату, - пише



У вчительки немає ідентифікаційного коду і банківської картки



У місті Вараш ще з вересня триває конфлікт між адміністрацією навчального закладу та вчителькою української мови та літератури Жанною Тєтєнєвою. Жінка з релігійних переконань категорично відмовляється носити маску. Без неї вчителька приходить на роботу в школу і веде так уроки.



Крім того, ще з 2010 року у неї в паспорті стоїть відмітка про те, що вона офіційно відмовилася від ідентифікаційного коду. Через особисті погляди у неї навіть немає банківської картки.



Жанна Тєтєнєва ходить на уроки до дітей без маски

Уперше протокол було складено на вчительку в жовтні минулого року. Тоді директорка школи Наталія Середа, яка втомилася переконувати педагогиню в необхідності під час пандемії піклуватися про безпеку дітей і все-таки носити захисну маску, написала на неї заяву в поліцію.



За словами адвоката вчительки Дмитра Бузанова, Тєтєнєвій загрожував штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Коли вона прийшла в суд оскаржувати цей документ, то ще й там суддя попросив скласти на неї протокол через те, що жінка прийшла без маски.



"Що цікаво, розглядати скаргу на другий протокол мали судді того ж суду, де цей протокол і склали. Однак усі вони взяли самовідвід. Тому скарга пішла в апеляційний", – розповідає адвокат.



"Не надягну маску, поки живу на землі"



Однак перший протокол днями в апеляційному суді скасували. "Справу розглядала суддя, яка до цього вела подібні справи, і всі закінчувалися рішенням про те, що необхідно винного оштрафувати на 17 тисяч гривень. Але тут суддя вирішила по-іншому", – каже захисник Жанни Тєтєнєвої.



Він упевнений, що суддя зовсім не ставала на бік учительки. "Якби так, то вона б закрила справу, оскільки в ній немає ні доказів, ні самого правопорушення. В такому разі ми б могли звернутися до Європейського суду щодо дискредитації педагогині і порушення її права на захист. Однак суддя скасувала цей протокол через інші обставини", – пояснює Бузанов.



Наприкінці минулого року на вчительку було складено відразу вісім протоколів. Правда, суми стали меншими, оскільки відбулися деякі зміни в постанові про штрафи за маски: тепер величезні штрафи виплачують юридичні особи (власники ресторанів або магазинів), куди прийшли й отримали послугу люди без захисної маски.



"Поліцейські буквально бігають за моєю клієнткою по школі, щоб скласти протоколи. Однак у них немає жодних доказів, немає ні фото, ні відео, що вона саме в цей час перебувала в школі без маски. Якось приходили поліцейські навіть у цивільному одязі, хоча вони не мають на це права", – перераховує адвокат.



Окрім того, Тєтєнєвій тепер відмовляють в обслуговуванні в магазині, де вона раніше дорогою зі школи купувала продукти.



А якось її відмовилися обслужити в Ощадбанку. Оскільки через релігійні переконання у жінки також немає банківської картки, то отримувати зарплату вона ходить у відділення банку. "А там вийшла завідувачка відділення і сказала, що без маски їй грошей не дадуть. Вона впродовж місяця сиділа без зарплати, поки не приїхала дочка і не отримала за неї гроші", – каже адвокат.



Сама Жанна Тєтєнєва додає, що у неї бувають проблеми і в громадському транспорті. "Буває, що люди агресивно до мене ставляться. Але думаю, що на них тиснуть зверху, їх змушують. Також як у нас у ліцеї. У нас ніколи не було конфліктів із керівництвом школи, я мирна людина. Але ось з осені почалися. Ймовірно, тиснуть на директора і з боку обласної чи міської адміністрації. Але працювати мені не заважають. Іноді бігає за мною поліція тільки", – розповідає нам учителька.



Також вона зазначає, що скарг із боку батьків на неї нібито не було. "Я вирішила – і надягати маски не буду, скільки живу на землі. Ми живемо в час суду Божого. І я не можу закривати світло перед ним. У нас є своя церква, у мене є однодумці, ми всі ходимо без масок. Їм теж буває важко, якщо вони на роботі, що ж поробиш", – вважає вчителька.



Релігійні переконання повинна залишити поза стінами школи



У самому ліцеї історію з учителькою коментувати не захотіли. "Мені є чим займатися, у мене освітній процес. Я не хочу розмовляти з журналістами", – заявила директорка школи Наталія Середа.



А ось керівник управління освіти Рівненської обласної адміністрації Петро Коржевський вважає, що суд ухвалив неправильне рішення.



"Мабуть, вплив знаменитого Печерського суду пошириться тепер і на місцеві суди. Ось як тепер діяти керівникові навчального закладу в разі, коли одна людина протиставляє себе іншим? Її ставлення до такої проблеми, як пандемія дивує не тільки дітей і їхніх батьків, але навіть колег.



Її переконання, зокрема релігійні, повинні бути поза стінами школи. Коли вона виходить за поріг навчального закладу, може діяти, як хоче, це її особисте право. Але коли вона має контакти з великою кількістю дітей і колег, то повинна думати і про них. Я б не хотів, щоб цей випадок обурив усю освітню громадськість, яка б почала дискутувати на тему носити маску чи ні, дотримуватися правил карантину чи ні. Так, у період пандемії всі повинні думати про безпеку, здоров'я, дітей і колег", – каже Коржевський.



В обласній адміністрації розповідають, що й далі наполягатимуть, щоб учителька носила захисну маску. "Ми будемо наполягати, щоб вона дотримувалася вимог карантину. Іншого бути не може. Поки вона не зрозуміє, що батьки довірили своїх дітей педагогу, сподіваючись, що вони будуть у безпеці", – підсумовує Коржевський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області в ліцеї спалахнув скандал через те, що педагогиня відмовилася носити маску. І хоча на вчительку склали з десяток протоколів за порушення епідеміологічних норм, перший із них вона вже успішно оскаржила в суді.Жінка продовжує ходити на уроки без маски і скаржиться, що її позиція завдає в побуті багато проблем – їй не продають товарів у магазинах і навіть не видають зарплату, - пише OBOZREVATEL У місті Вараш ще з вересня триває конфлікт між адміністрацією навчального закладу та вчителькою української мови та літератури Жанною Тєтєнєвою. Жінка з релігійних переконань категорично відмовляється носити маску. Без неї вчителька приходить на роботу в школу і веде так уроки.Крім того, ще з 2010 року у неї в паспорті стоїть відмітка про те, що вона офіційно відмовилася від ідентифікаційного коду. Через особисті погляди у неї навіть немає банківської картки.Жанна Тєтєнєва ходить на уроки до дітей без маскиУперше протокол було складено на вчительку в жовтні минулого року. Тоді директорка школи Наталія Середа, яка втомилася переконувати педагогиню в необхідності під час пандемії піклуватися про безпеку дітей і все-таки носити захисну маску, написала на неї заяву в поліцію.За словами адвоката вчительки Дмитра Бузанова, Тєтєнєвій загрожував штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Коли вона прийшла в суд оскаржувати цей документ, то ще й там суддя попросив скласти на неї протокол через те, що жінка прийшла без маски."Що цікаво, розглядати скаргу на другий протокол мали судді того ж суду, де цей протокол і склали. Однак усі вони взяли самовідвід. Тому скарга пішла в апеляційний", – розповідає адвокат.Однак перший протокол днями в апеляційному суді скасували. "Справу розглядала суддя, яка до цього вела подібні справи, і всі закінчувалися рішенням про те, що необхідно винного оштрафувати на 17 тисяч гривень. Але тут суддя вирішила по-іншому", – каже захисник Жанни Тєтєнєвої.Він упевнений, що суддя зовсім не ставала на бік учительки. "Якби так, то вона б закрила справу, оскільки в ній немає ні доказів, ні самого правопорушення. В такому разі ми б могли звернутися до Європейського суду щодо дискредитації педагогині і порушення її права на захист. Однак суддя скасувала цей протокол через інші обставини", – пояснює Бузанов.Наприкінці минулого року на вчительку було складено відразу вісім протоколів. Правда, суми стали меншими, оскільки відбулися деякі зміни в постанові про штрафи за маски: тепер величезні штрафи виплачують юридичні особи (власники ресторанів або магазинів), куди прийшли й отримали послугу люди без захисної маски."Поліцейські буквально бігають за моєю клієнткою по школі, щоб скласти протоколи. Однак у них немає жодних доказів, немає ні фото, ні відео, що вона саме в цей час перебувала в школі без маски. Якось приходили поліцейські навіть у цивільному одязі, хоча вони не мають на це права", – перераховує адвокат.Окрім того, Тєтєнєвій тепер відмовляють в обслуговуванні в магазині, де вона раніше дорогою зі школи купувала продукти.А якось її відмовилися обслужити в Ощадбанку. Оскільки через релігійні переконання у жінки також немає банківської картки, то отримувати зарплату вона ходить у відділення банку. "А там вийшла завідувачка відділення і сказала, що без маски їй грошей не дадуть. Вона впродовж місяця сиділа без зарплати, поки не приїхала дочка і не отримала за неї гроші", – каже адвокат.Сама Жанна Тєтєнєва додає, що у неї бувають проблеми і в громадському транспорті. "Буває, що люди агресивно до мене ставляться. Але думаю, що на них тиснуть зверху, їх змушують. Також як у нас у ліцеї. У нас ніколи не було конфліктів із керівництвом школи, я мирна людина. Але ось з осені почалися. Ймовірно, тиснуть на директора і з боку обласної чи міської адміністрації. Але працювати мені не заважають. Іноді бігає за мною поліція тільки", – розповідає нам учителька.Також вона зазначає, що скарг із боку батьків на неї нібито не було. "Я вирішила – і надягати маски не буду, скільки живу на землі. Ми живемо в час суду Божого. І я не можу закривати світло перед ним. У нас є своя церква, у мене є однодумці, ми всі ходимо без масок. Їм теж буває важко, якщо вони на роботі, що ж поробиш", – вважає вчителька.У самому ліцеї історію з учителькою коментувати не захотіли. "Мені є чим займатися, у мене освітній процес. Я не хочу розмовляти з журналістами", – заявила директорка школи Наталія Середа.А ось керівник управління освіти Рівненської обласної адміністрації Петро Коржевський вважає, що суд ухвалив неправильне рішення."Мабуть, вплив знаменитого Печерського суду пошириться тепер і на місцеві суди. Ось як тепер діяти керівникові навчального закладу в разі, коли одна людина протиставляє себе іншим? Її ставлення до такої проблеми, як пандемія дивує не тільки дітей і їхніх батьків, але навіть колег.Її переконання, зокрема релігійні, повинні бути поза стінами школи. Коли вона виходить за поріг навчального закладу, може діяти, як хоче, це її особисте право. Але коли вона має контакти з великою кількістю дітей і колег, то повинна думати і про них. Я б не хотів, щоб цей випадок обурив усю освітню громадськість, яка б почала дискутувати на тему носити маску чи ні, дотримуватися правил карантину чи ні. Так, у період пандемії всі повинні думати про безпеку, здоров'я, дітей і колег", – каже Коржевський.В обласній адміністрації розповідають, що й далі наполягатимуть, щоб учителька носила захисну маску. "Ми будемо наполягати, щоб вона дотримувалася вимог карантину. Іншого бути не може. Поки вона не зрозуміє, що батьки довірили своїх дітей педагогу, сподіваючись, що вони будуть у безпеці", – підсумовує Коржевський.

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