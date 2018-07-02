У Луцьку почали робити менше закордонних паспортів через пандемію
Сьогодні, 10:14
У зв’язку з пандемією коронавірусу у Луцьку почали виготовляти менше закордонних паспортів.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
У 2020 році у луцькому ЦНАПі надали 6 885 послуг щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (відповідно 20 186 – у 2019 році, 25 695 – 2018, 18 693 – з травня 2017) та 6 166 послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки (відповідно 6 717 – у 2019 році, 4 733 – 2018, 5 212 – з травня 2017).
«У зв’язку з тим, що були закриті кордони, люди менше зверталися за виготовленням закордонних паспортів», - сказала директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
У 2020 році у луцькому ЦНАПі надали 6 885 послуг щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (відповідно 20 186 – у 2019 році, 25 695 – 2018, 18 693 – з травня 2017) та 6 166 послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки (відповідно 6 717 – у 2019 році, 4 733 – 2018, 5 212 – з травня 2017).
«У зв’язку з тим, що були закриті кордони, люди менше зверталися за виготовленням закордонних паспортів», - сказала директор ЦНАПу Лариса Карп’як.
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