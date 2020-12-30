У Польщі українець за кермом авто впав з мосту в річку. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Дорожньо-транспорта пригода за участі громадянина України сталась в місцевості Малежовіце Вєлькє (Опольське воєводство, Польща).
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевих рятувальників, пригода сталася ввечері близько 18:00 на дорозі державного значення
Автомобіль Mazda з невідомих причин вилетів з дороги, пробив захисні бар'єри та впав з мосту прямо в річку. Падіння сталося з 6-метрової висоти. Коли прибули рятувальні служби, водія авто знайти не вдалося. Він утік з місця інциденту.
Відшукали його тільки наступного дня і вже поліцейські. Виявилося, що водієм автомобіля Mazda був 29-річний українець. На момент спілкування з правоохоронцями чоловік був тверезим. Щоправда, перевірка показала, що в нього немає водійського посвідчення. В результаті громадянина України покарали штрафом у розмірі 600 злотих.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевих рятувальників, пригода сталася ввечері близько 18:00 на дорозі державного значення
Автомобіль Mazda з невідомих причин вилетів з дороги, пробив захисні бар'єри та впав з мосту прямо в річку. Падіння сталося з 6-метрової висоти. Коли прибули рятувальні служби, водія авто знайти не вдалося. Він утік з місця інциденту.
Відшукали його тільки наступного дня і вже поліцейські. Виявилося, що водієм автомобіля Mazda був 29-річний українець. На момент спілкування з правоохоронцями чоловік був тверезим. Щоправда, перевірка показала, що в нього немає водійського посвідчення. В результаті громадянина України покарали штрафом у розмірі 600 злотих.
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