вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО

У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО
Голова ОСББ на Молоді 21 у Луцьку планує відключити ІТП, якщо не вдасться налагодити його роботу так, аби у будинку було тепло.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

У багатоповерхівці ІТП встановили декілька місяців тому. Люди сподівались, що буде тепло і у платіжках сума зменшиться. Але так не сталось.

«На ту ціну, яку ми отримали на сьогодні (це 42 гривні за квадратний метр), температура повинна бути однозначно не 18 градусів. При 18 градусів ми повинні були заплатити гривень 20 тому, що ми б зекономили, можливо люди й терпіли б», – каже голова ОСББ Оксана Денисюк.

Декількома днями раніше комунальники обстежили будинок з тепловізором. Нині на огляд прийшов заступник ДКП “Луцьктепло” Олександр Бабич. Каже, холодно у квартирах тому, що у будівлі – значні тепловтрати.

«Перш за все, потрібно провести енергоаудит будинку. Але те, що треба засклити вікна на горищі і в підвалі, те, що треба замінити вікна на сходових клітках, я думаю, ви самі все прекрасно бачили, які там дірки», – каже комунальник.

Працівники «Луцьктепла» на прохання голови ОСББ поміряли температуру у квартирах. У одному помешканні вона становила +22 градуси, у двох квартирах на верхніх поверхах – +18.

Люди нарікають, що при такій температурі плата за опалення – невмотивовано висока.

Голова ОСББ каже, що вікна у під’їздах планують міняти, втім, вже зараз гроші на це знайти складно. Тож жінка хоче далі спілкуватись зі спеціалістами, які налаштовують ІТП і просити їх підвищити температуру. Якщо ж налагодити ситуацію не вдасться, ІТП планують взагалі відключити.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ОСББ, ІТП, Молоді 21, багатоповерхівка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
«Цей урок він запам’ятає надовго»: водій луцької маршрутки вибачився перед матір’ю загиблого воїна
Сьогодні, 14:12
«Бізнесмен» з Волині, у гаражі якого знайшли фальсифікований алкоголь, постане перед судом
Сьогодні, 14:07
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 13:40
Майбутня пенсія заробітчан: як отримувати виплати в Україні та за кордоном
Сьогодні, 13:25
Схожі новини
Стіни цвітуть: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на неякісне опалення. ВІДЕО Стіни цвітуть: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на неякісне опалення. ВІДЕО
02 лютий, 18:10
Не лише заміна вікон: у Луцьку впроваджують новий підхід до енергоефективності Не лише заміна вікон: у Луцьку впроваджують новий підхід до енергоефективності
26 січень, 10:47
Сплять з грілками та під двома ковдрами: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах. ВІДЕО Сплять з грілками та під двома ковдрами: мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах. ВІДЕО
04 грудень, 2020, 11:21
На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО На Волині під'їзди до багатоповерхівки ОСББ прикрасили квітковими розписами. ФОТО
16 листопад, 2020, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО
Сьогодні, 14:22
 0
«Цей урок він запам’ятає надовго»: водій луцької маршрутки вибачився перед матір’ю загиблого воїна
Сьогодні, 14:12
 0
«Бізнесмен» з Волині, у гаражі якого знайшли фальсифікований алкоголь, постане перед судом
Сьогодні, 14:07
 0
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 13:40
 0
Майбутня пенсія заробітчан: як отримувати виплати в Україні та за кордоном
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8