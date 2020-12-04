У луцькій багатоповерхівці планують відключити ІТП. ВІДЕО





Про це



У багатоповерхівці ІТП встановили декілька місяців тому. Люди сподівались, що буде тепло і у платіжках сума зменшиться. Але так не сталось.



«На ту ціну, яку ми отримали на сьогодні (це 42 гривні за квадратний метр), температура повинна бути однозначно не 18 градусів. При 18 градусів ми повинні були заплатити гривень 20 тому, що ми б зекономили, можливо люди й терпіли б», – каже голова ОСББ Оксана Денисюк.



Декількома днями раніше комунальники обстежили будинок з тепловізором. Нині на огляд прийшов заступник ДКП “Луцьктепло” Олександр Бабич. Каже, холодно у квартирах тому, що у будівлі – значні тепловтрати.



«Перш за все, потрібно провести енергоаудит будинку. Але те, що треба засклити вікна на горищі і в підвалі, те, що треба замінити вікна на сходових клітках, я думаю, ви самі все прекрасно бачили, які там дірки», – каже комунальник.



Працівники «Луцьктепла» на прохання голови ОСББ поміряли температуру у квартирах. У одному помешканні вона становила +22 градуси, у двох квартирах на верхніх поверхах – +18.



Люди нарікають, що при такій температурі плата за опалення – невмотивовано висока.



Голова ОСББ каже, що вікна у під’їздах планують міняти, втім, вже зараз гроші на це знайти складно. Тож жінка хоче далі спілкуватись зі спеціалістами, які налаштовують ІТП і просити їх підвищити температуру. Якщо ж налагодити ситуацію не вдасться, ІТП планують взагалі відключити.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова ОСББ на Молоді 21 у Луцьку планує відключити ІТП, якщо не вдасться налагодити його роботу так, аби у будинку було тепло.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.У багатоповерхівці ІТП встановили декілька місяців тому. Люди сподівались, що буде тепло і у платіжках сума зменшиться. Але так не сталось.«На ту ціну, яку ми отримали на сьогодні (це 42 гривні за квадратний метр), температура повинна бути однозначно не 18 градусів. При 18 градусів ми повинні були заплатити гривень 20 тому, що ми б зекономили, можливо люди й терпіли б», – каже голова ОСББДекількома днями раніше комунальники обстежили будинок з тепловізором. Нині на огляд прийшов заступник ДКП “Луцьктепло”. Каже, холодно у квартирах тому, що у будівлі – значні тепловтрати.«Перш за все, потрібно провести енергоаудит будинку. Але те, що треба засклити вікна на горищі і в підвалі, те, що треба замінити вікна на сходових клітках, я думаю, ви самі все прекрасно бачили, які там дірки», – каже комунальник.Працівники «Луцьктепла» на прохання голови ОСББ поміряли температуру у квартирах. У одному помешканні вона становила +22 градуси, у двох квартирах на верхніх поверхах – +18.Люди нарікають, що при такій температурі плата за опалення – невмотивовано висока.Голова ОСББ каже, що вікна у під’їздах планують міняти, втім, вже зараз гроші на це знайти складно. Тож жінка хоче далі спілкуватись зі спеціалістами, які налаштовують ІТП і просити їх підвищити температуру. Якщо ж налагодити ситуацію не вдасться, ІТП планують взагалі відключити.

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