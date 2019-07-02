Хто у Луцьку зможе економити на адмінпослугах з оформлення та обміну українського паспорта
Сьогодні, 10:34
У Луцьку окремі категорії громадян звільнили від оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу.
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
За словами директорки ЦНАПу Лариси Карп’як, згідно з законодавством України, органи місцевого самоврядування мають право звільняти громадян від сплати за адмінпослуги. Тож за ініціативи міського голови Ігоря Поліщука підготували відповідний проєкт рішення.
У міській територіальній громаді вирішили з метою підвищення соціальної захищеності окремих категорій громадян звільнити низку з них від оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу.
Йдеться про:
1. Ветеранів війни, учасників бойових дій.
2. Осіб з інвалідністю І групи.
3. Дітей з інвалідністю.
4. Дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
5. Недієздатних осіб.
Розмір адміністративного збору за оформлення та обмін паспорта громадянина України складає з дня оформлення заяви-анкети у строк:
- не пізніше ніж через 20 робочих днів - 126 гривень;
- не пізніше ніж через 10 робочих днів - 252 гривень.
Вартість бланків документів та їх персоналізація за оформлення, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, ці категорії сплачуватимуть у повному обсязі.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
За словами директорки ЦНАПу Лариси Карп’як, згідно з законодавством України, органи місцевого самоврядування мають право звільняти громадян від сплати за адмінпослуги. Тож за ініціативи міського голови Ігоря Поліщука підготували відповідний проєкт рішення.
У міській територіальній громаді вирішили з метою підвищення соціальної захищеності окремих категорій громадян звільнити низку з них від оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу.
Йдеться про:
1. Ветеранів війни, учасників бойових дій.
2. Осіб з інвалідністю І групи.
3. Дітей з інвалідністю.
4. Дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
5. Недієздатних осіб.
Розмір адміністративного збору за оформлення та обмін паспорта громадянина України складає з дня оформлення заяви-анкети у строк:
- не пізніше ніж через 20 робочих днів - 126 гривень;
- не пізніше ніж через 10 робочих днів - 252 гривень.
Вартість бланків документів та їх персоналізація за оформлення, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, ці категорії сплачуватимуть у повному обсязі.
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