Хто у Луцьку зможе економити на адмінпослугах з оформлення та обміну українського паспорта

У Луцьку окремі категорії громадян звільнили від оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу.Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.За словами директорки ЦНАПу, згідно з законодавством України, органи місцевого самоврядування мають право звільняти громадян від сплати за адмінпослуги. Тож за ініціативи міського головипідготували відповідний проєкт рішення.У міській територіальній громаді вирішили з метою підвищення соціальної захищеності окремих категорій громадян звільнити низку з них від оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу.Йдеться про:1. Ветеранів війни, учасників бойових дій.2. Осіб з інвалідністю І групи.3. Дітей з інвалідністю.4. Дітей-сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.5. Недієздатних осіб.Розмір адміністративного збору за оформлення та обмін паспорта громадянина України складає з дня оформлення заяви-анкети у строк:- не пізніше ніж через 20 робочих днів - 126 гривень;- не пізніше ніж через 10 робочих днів - 252 гривень.Вартість бланків документів та їх персоналізація за оформлення, обмін документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, ці категорії сплачуватимуть у повному обсязі.