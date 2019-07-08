Поліщук грозиться лишати премій і звільняти керівників установ, які ігноруватимуть звернення мешканців
Сьогодні, 10:38
У Луцьку можуть позбавляти премій та навіть посад керівників виконавчих органів, підприємств та установ, які ігноруватимуть звернення на лінію оперативного реагування «15-80».
Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що нерідко керівники підприємств сприймають службу «15-80» як щось вороже, хоч вона і покликана оперативно інформувати про певні проблеми у місті та вирішувати їх.
«Це служба, яка йде нам у допомогу, де люди виступають для нас помічниками і інформують про міські проблеми. Ті керівники виконавчих органів, керівники підприємств, установ, які будуть ігнорувати звернення на «15-80» та будуть відноситись халатно, залишаться без премій, а у разі відсутності ефекту від цього депреміювання приймати кадрові рішення», - наголосив Ігор Поліщук.
Окрім того, працюватимуть у місті над створення додатку «15-80», що допоможе оперативно вирішувати проблеми міської громади.
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Про це йшлося під час засідання виконкому Луцькради у середу, 3 лютого.
Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що нерідко керівники підприємств сприймають службу «15-80» як щось вороже, хоч вона і покликана оперативно інформувати про певні проблеми у місті та вирішувати їх.
«Це служба, яка йде нам у допомогу, де люди виступають для нас помічниками і інформують про міські проблеми. Ті керівники виконавчих органів, керівники підприємств, установ, які будуть ігнорувати звернення на «15-80» та будуть відноситись халатно, залишаться без премій, а у разі відсутності ефекту від цього депреміювання приймати кадрові рішення», - наголосив Ігор Поліщук.
Окрім того, працюватимуть у місті над створення додатку «15-80», що допоможе оперативно вирішувати проблеми міської громади.
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